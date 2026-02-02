桃園鄉親熱情敲碗成功！國土署送大禮 8萬戶「老宅延壽」補助最高960萬
記者陳韋帆／桃園報導
國門之都老宅將迎來翻新契機！內政部國土管理署今(115)年首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會今(2)日於桃園區公所登場。國土署長蔡長展指出，114年於雙北舉辦說明會時，許多桃園鄉親不辭辛勞跨區參與，為回應這份熱情，今年首站便鎖定全桃園人口最稠密、老宅密集度最高的桃園區。
根據國土署資料，桃園區作為全市 13 個行政區中人口最多的區域，目前桃園區 30 年以上老屋高達 8.6 萬宅，占區域建物比例達 44%，急需透過政府資源挹注，解決結構老化、管線老舊及高齡無障礙設施不足等長年痛點，本次計畫特別針對 30 年以上、4 至 6 樓的公寓及 6 樓以下的透天住宅提供修繕補助，透過政府的「作伙負擔」政策，希望減輕民眾在房屋翻修上的經濟壓力，同時提升整體的都市景觀與居住韌性。
公寓全棟最高補助九百六十萬緩解修繕壓力 室內安全修繕加碼高齡弱勢戶至三十萬
針對補助細節，蔡長展說明，計畫涵蓋範圍極廣，公共空間部分如管線更新、建築立面修繕、屋頂防水及電梯增設等皆可申請。以桃園常見的 4 層樓公寓為例，若同時修繕外牆、樓梯間及管線，每棟最高補助金額可達 390 萬元。而在室內專有部分，包含改善地面高低差、增設防滑設施或管線更新，一般戶每戶最高補助 20 萬元。考量到高齡者與弱勢族群的需求，符合資格者補助金額將直接提高至 30 萬元，讓長輩在自家就能享有安全尊嚴的退休生活。
若以目前國土署所有修繕補助金額統計，包含最高 400 萬的增設電梯、300 萬的外牆修繕、50 萬的公共管線、50 萬的屋頂防水，以及樓梯間修繕、無障礙設施、拆除違建/招牌、空調管線安全各 40 萬，合計最高960萬。
這項政策不僅是修繕補助，更是預防性的居住安全投資。許多老舊公寓在加裝電梯後，房價與生活機能皆有顯著提升，對於「老宅延壽」而言具備實質意義。蔡長展強調，補助經費以「實支實付、最高補助 65%」為原則，讓住戶能用更低的成本完成居住升級。內政部希望透過這次說明會，讓更多管委會與房屋所有權人了解權益，趕在 116 年底截止前提出申請，將資源真正落實到有需求的家戶中。
老宅延壽說明會巡迴全台引發熱議 下一站進軍屏東打造永續宜居的韌性家園
蔡長展表示，老宅延壽政策已先後在雙北、台中、高雄等地引發廣烈迴響，桃園場的爆滿人潮再次證明了居住安全是全民共識。隨後說明會列車將於 2 月 4 日（週三）下午移師至屏東縣政府，持續向南部鄉親說明政策利多。他指出，面對極端氣候與震災威脅，提升既有建物的「延壽」與「抗災」能力，是國土署未來施政的重中之重。除了資金補助，國土署也同步提供技術諮詢服務，協助民眾跨過申請門檻。
內政部國土管理署已設置諮詢專線（02）7701-9919 並成立專區網頁，民眾可隨時查詢申請進度與相關規章。蔡長展呼籲，桃園身為國門之都，都市景觀與居住安全同樣代表國家形象，透過老宅延壽計畫，可以讓舊市區不再只有頹圮，而是能重新換上「新衫」。在政府與民間的攜手合作下，期望每一間老厝都能延續生命力，陪伴國人度過更長遠、更安心的歲月，共同建構一個永續發展的韌性台灣。
更多三立新聞網報導
賣75億實登卻僅2億！股東檢舉「雲宇宙」交易灌水 中工三大聲明反擊
獨家／台北人這樣退休！靠房價落差 他脫北賺2千萬「取回人生主導權」
新聞幕後／全台鳥籠化！新竹房價漲贏6都最誇張 一口氣道盡6年房市黑幕
十年暴漲一台國產車價格！房價漲不夠拿車位來湊 專家揭建商訂價秘辛
其他人也在看
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
袁惟仁過世享年57歲⋯家屬證實「他是帶著你們的溫暖離開」
資深音樂人陳子鴻今（2）日透露，袁惟仁病逝，享年57歲。他2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020年在台東住處再摔傷，長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
百萬YTR驚傳頻道被盜！「酷的夢」崩潰發文求救 網憂448部心血恐消失
YouTube擁有228萬訂閱的31歲知名法國網紅「酷」，驚傳頻道「Ku's dream 酷的夢」遭駭客盜用。他焦急的在社群平台上發文求救，酷透露自己因點擊偽造的合作邀請函導致帳號被盜，目前正等待Google協助處理。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。