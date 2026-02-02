桃園鄉親熱情敲碗成功！國土署送大禮 8萬戶「老宅延壽」補助最高960萬

記者陳韋帆／桃園報導

內政部國土管理署今(115)年首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會今(2)日於桃園區公所登場。（圖／內政部國土署提供）

國門之都老宅將迎來翻新契機！內政部國土管理署今(115)年首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會今(2)日於桃園區公所登場。國土署長蔡長展指出，114年於雙北舉辦說明會時，許多桃園鄉親不辭辛勞跨區參與，為回應這份熱情，今年首站便鎖定全桃園人口最稠密、老宅密集度最高的桃園區。

根據國土署資料，桃園區作為全市 13 個行政區中人口最多的區域，目前桃園區 30 年以上老屋高達 8.6 萬宅，占區域建物比例達 44%，急需透過政府資源挹注，解決結構老化、管線老舊及高齡無障礙設施不足等長年痛點，本次計畫特別針對 30 年以上、4 至 6 樓的公寓及 6 樓以下的透天住宅提供修繕補助，透過政府的「作伙負擔」政策，希望減輕民眾在房屋翻修上的經濟壓力，同時提升整體的都市景觀與居住韌性。

蔡長展表示，這項政策不僅是修繕補助，更是預防性的居住安全投資。許多老舊公寓在加裝電梯後，房價與生活機能皆有顯著提升，對於「老宅延壽」而言具備實質意義。（圖／內政部國土署提供）

公寓全棟最高補助九百六十萬緩解修繕壓力 室內安全修繕加碼高齡弱勢戶至三十萬

針對補助細節，蔡長展說明，計畫涵蓋範圍極廣，公共空間部分如管線更新、建築立面修繕、屋頂防水及電梯增設等皆可申請。以桃園常見的 4 層樓公寓為例，若同時修繕外牆、樓梯間及管線，每棟最高補助金額可達 390 萬元。而在室內專有部分，包含改善地面高低差、增設防滑設施或管線更新，一般戶每戶最高補助 20 萬元。考量到高齡者與弱勢族群的需求，符合資格者補助金額將直接提高至 30 萬元，讓長輩在自家就能享有安全尊嚴的退休生活。

若以目前國土署所有修繕補助金額統計，包含最高 400 萬的增設電梯、300 萬的外牆修繕、50 萬的公共管線、50 萬的屋頂防水，以及樓梯間修繕、無障礙設施、拆除違建/招牌、空調管線安全各 40 萬，合計最高960萬。

這項政策不僅是修繕補助，更是預防性的居住安全投資。許多老舊公寓在加裝電梯後，房價與生活機能皆有顯著提升，對於「老宅延壽」而言具備實質意義。蔡長展強調，補助經費以「實支實付、最高補助 65%」為原則，讓住戶能用更低的成本完成居住升級。內政部希望透過這次說明會，讓更多管委會與房屋所有權人了解權益，趕在 116 年底截止前提出申請，將資源真正落實到有需求的家戶中。

老宅延壽說明會巡迴全台引發熱議 下一站進軍屏東打造永續宜居的韌性家園

蔡長展表示，老宅延壽政策已先後在雙北、台中、高雄等地引發廣烈迴響，桃園場的爆滿人潮再次證明了居住安全是全民共識。隨後說明會列車將於 2 月 4 日（週三）下午移師至屏東縣政府，持續向南部鄉親說明政策利多。他指出，面對極端氣候與震災威脅，提升既有建物的「延壽」與「抗災」能力，是國土署未來施政的重中之重。除了資金補助，國土署也同步提供技術諮詢服務，協助民眾跨過申請門檻。

內政部國土管理署已設置諮詢專線（02）7701-9919 並成立專區網頁，民眾可隨時查詢申請進度與相關規章。蔡長展呼籲，桃園身為國門之都，都市景觀與居住安全同樣代表國家形象，透過老宅延壽計畫，可以讓舊市區不再只有頹圮，而是能重新換上「新衫」。在政府與民間的攜手合作下，期望每一間老厝都能延續生命力，陪伴國人度過更長遠、更安心的歲月，共同建構一個永續發展的韌性台灣。

