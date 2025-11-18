桃園醉男發酒瘋！「開瓦斯洩憤」老父門外哀求：你開門…警破門攻堅
記者羅欣怡／桃園報導
桃園市桃園區46歲陳姓男子，今（18日）清晨5時許酒後情緒不佳，在住處開啟廚房瓦斯爐洩漏瓦斯洩憤，警方獲報到場後陳男依舊相當激動，並有濃厚的瓦斯味從門縫竄出，立即破門攻堅將陳男壓制在地，隨後警消合力將人送醫治療，化解危機。
「你開門！我是你爸爸...」匆匆趕到兒子住處外，陳男父親在門外聲聲呼喊，希望兒子不要做傻事，頻頻安撫屋內兒子暴走的情緒，但透過門縫傳出的濃濃瓦斯味，讓警消沒辦法再等待，立即擊破玻璃、破壞門鎖，攻堅入內。
不過陳男早就躲在門後，持榔頭在門後頂住，意圖攻擊警消阻止進入，消防人員合力將其推後用門板將其夾住，員警向陳男噴灑辣椒水，使他失去反抗力量，警消合力將其壓制送醫治療，後續將依法移請偵辦。
桃園分局指出，陳男今日清晨5時27分許，在三樓住處大聲吼叫，還揚言要開瓦斯洩憤。警方調查，陳男飲酒後打電話給家人，但雙方卻發生爭吵，陳男開啟廚房瓦斯爐洩漏瓦斯洩憤，警消立即疏散住戶並請其父親勸說，但男子情緒激動無法說服，員警見情況危急配合消防人員果斷攻堅破門，迅速將男子壓制送醫治療，未造成其他人員受傷。
不良行為，請勿模仿！
