桃園醉男騎電動滑板車上路 酒測超標警方逮人送辦

（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市55歲黃姓男子昨天晚間酒後在馬路上騎乘電動滑板車，被巡邏員警當場逮獲，實施酒測值高達每公升1.03毫克，黄男雖辯稱沒喝酒、很清醒，仍被警方依法移送法辦。

桃園市政府警察局桃園分局今天表示，中路派出所警員昨天晚間10時30分許巡邏時，在三民路發現55歲黃男渾身酒氣在馬路上騎乘電動滑板車，實施酒測值高達每公升1.03毫克，屬於嚴重超標。

警方表示，黃男涉違法道路交通管理處罰條例第69條，電動滑板車因有動力，仍被納入慢車規範項目，全案依法移送桃園地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1141213