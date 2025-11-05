桃園醫療亮點 國軍桃園總醫院四醫師榮登榮譽殿堂

白袍下的無私奉獻 國軍桃園總醫院再添光彩，受獎者出席表揚大會，左2起放射腫瘤科范兆岳醫師、教學副院長徐漢業、大腸直腸外科李元魁醫師。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市衛生局日前舉辦「114年度優良醫師暨各類醫事人員表揚活動」，表彰在醫療服務中表現卓越、無私奉獻的醫療夥伴。國軍桃園總醫院共有四位同仁脫穎而出，榮獲「優良醫師獎」，為院方再添榮光。他們分別是骨科蕭智威醫師、放射腫瘤科范兆岳醫師、大腸直腸外科李元魁醫師，以及病理檢驗部劉光庭檢驗師。這四位醫療菁英不僅展現精湛專業，更以溫暖態度守護病人健康，深受病患與同仁敬重。

醫療典範在桃醫 病理檢驗部劉光庭檢驗師(中)接受市長張善政(左)表揚。

桃園市現有逾1萬5,000名執業醫事人員及8,000名長照人員，構築起綿密的健康照護網絡。能在眾多醫療人員中脫穎而出，實屬難能可貴。四位獲獎同仁多年來默默堅守崗位，無論在臨床診治、病理檢驗或癌症放射治療領域，皆以嚴謹態度與仁愛之心對待每一位患者。他們的專業與奉獻，不僅提升了院內醫療品質，更為南桃園與新竹地區居民健康築起一道穩固防線。

國軍桃園總醫院自民國85年遷建龍潭以來，深耕地方近30年。院方秉持「尊重生命、全人服務」的宗旨，全天候提供急重症醫療與轉診服務，成為南桃園的重要醫療支柱。醫院同仁全年無休，以實際行動實踐「病人為中心」的理念，持續優化醫療設施與服務流程，展現軍民一體的醫療精神。

醫療典範在桃醫 放射腫瘤科范兆岳醫師(中)接受市長張善政(左)表揚。

院方表示，四位同仁的榮耀是全體醫護人員共同努力的成果。國軍桃園總醫院以「慈悲、專業、紀律、卓越」為核心價值，鼓勵團隊以專業結合愛心與同理心，在日常醫療中發揮最大的溫度與能量。面對醫療挑戰，他們始終不畏艱難，堅持以仁心仁術服務病人，體現白袍精神。

醫療典範在桃醫 大腸直腸外科李元魁醫師(中)接受市長張善政(左)表揚。

未來，國軍桃園總醫院將持續強化急重症與癌症醫療量能，邁向「準醫學中心」的願景，並持續以專業穩定社會、守護民眾健康。院方也期盼以這次榮耀為契機，鼓舞更多醫護人員在平凡崗位上綻放不凡光芒，讓愛與專業繼續在醫療現場流動，照亮每一位病患的希望之路。(圖/記者曾平翻攝)