桃園醫院打造HIV友善照護 獲NHQA金獎肯定





衛生福利部桃園醫院愛滋病照護中心以「從全人照護到國際研究：打造HIV友善照護體系」為題，榮獲第26屆「NHQA國家醫療品質獎」【傑出醫療類】金獎，展現公立醫院在愛滋照護領域深耕多年、持續創新的成果。評審肯定團隊不僅在醫療成效上達到國際水準，更以制度與行動回應弱勢族群需求，實踐醫療去標籤與健康平權的核心價值。

在臨床治療表現方面，桃園醫院愛滋病照護中心的病毒抑制率高達97%，不僅明顯高於全國平均，也超越聯合國愛滋病規劃署所提出的「95-95-95」防治目標。多數病友在穩定服藥與完整追蹤下，體內病毒量已測不到，具體落實「U=U」（測不到即無傳染力）的國際公衛理念，讓病友得以安心生活、重拾對未來的信心。

廣告 廣告

部桃打造HIV友善照護 NHQA金獎肯定

在婦幼照護領域，中心自2006年起即透過嚴謹的個案管理與跨團隊合作，陪伴感染愛滋的孕產婦完成生產，至今已連續18年維持母嬰零感染紀錄，新生兒感染率達到百分之百阻斷，交出亮眼成績單。同時，中心亦積極推動女性公費PrEP（暴露前預防性投藥）服務，女性收案數居全國之冠，展現對女性健康自主與預防醫學的高度重視。

看見傳統醫療體系難以觸及的族群需求，桃園醫院首創全國第一個「藥愛（Chemsex）減害團體」，以支持、陪伴與身心重塑取代單向戒癮思維，協助個案重建生活秩序，並將相關經驗於亞太國際研討會中分享，成為區域參考典範。此外，考量外籍移工與外籍感染者在制度與經濟上的限制，中心設立全國唯一的「愛滋防治專款」，補助相關篩檢與醫療費用，成功補上防疫缺口，落實「健康權無差別」的公共衛生精神。

愛滋個案管理師顧心嬿分享，團隊始終相信，照護的對象不是病毒，而是一個個渴望被理解、被接住的人。從陪伴外籍移工跨越制度障礙，到協助藥癮個案走出低谷，再到守護新生命平安誕生，這條看似「多做一步」的路，正是為了回應藥物與醫療無法單獨解決的生命難題。

感染科主任鄭健禹指出，團隊除深耕臨床照護外，也積極投入研究與國際接軌，已發表多篇SCI論文並參與新藥臨床試驗，將台灣經驗推向世界。此次榮獲NHQA金獎，不僅是對過去努力的肯定，更是未來持續前行的動力，團隊將以全人照護為核心，持續打造更友善、堅韌的HIV照護防護網。

更多新聞推薦

● 國共論壇發布15條共同意見 民進黨：國民黨淪為中共「謠言留聲機」