桃園醫院推動醫學教育數位轉型 AI結合CBME展現精準教學成果

桃園醫院榮獲醫策會主題改善類銅獎與創新獎，2025台灣醫療科技展亮相吸睛





衛生福利部桃園醫院近年全面推動醫學教育數位轉型，將臨床教學流程導入無紙化系統，並結合勝任能力為導向的醫學教育與人工智慧(AI)輔助分析，打造精準、快速且能回應臨床需求的教學模式。今年成果於2025台灣醫療科技展亮相，吸引多家醫學中心與教學醫院前來交流；並在醫策會國家醫療品質獎中脫穎而出，榮獲醫學中心及區域醫院組主題改善類銅獎與創新獎雙重肯定。

在科技展現場，桃園醫院以「生成式AI與RAG技術運用於醫學教育與勝任力提升」為主題進行專題分享，吸引眾多參觀者聆聽。展示內容聚焦於教學流程數位化、個別化學習計畫建置、教學模組發展、學習歷程可視化，以及AI對階段性教學評核與電子學習護照資料的快速整合與分析。透過AI協助彙整大量臨床教學紀錄，教師能更精準掌握學員能力落點，學員亦能依據自身需求獲得個別化的學習建議。

桃園醫院職能治療科主任郭穠榛表示，教學醫院的教學與行政作業繁重，傳統紙本繳交流程耗時、效率低落，也增加臨床教師的認知負荷，進而影響留才。「透過數位轉型，我們成功簡化繁複流程，讓臨床教師能重新專注於臨床帶領與教學本質，這正是本次改革最重要的價值。」

桃園醫院楊南屏院長五日則指出，AI並非取代臨床教師，而是臨床教育的強力輔助工具。「科技導入後，我們不僅降低行政負擔、提升教學品質，更使學員在臨床場域能獲得即時且具體的能力支持。」楊院長補充指出，數位化後每年可減少數十萬張紙張使用，縮減文件儲存空間，兼具節能、環保與效率提升效益。

展望未來，桃園醫院將持續深化AI與醫學教育整合，推動智慧教學環境，期望培育具臨床思維、專業能力與數位素養的下一代醫療人才，打造更完善且具前瞻性的醫學教育生態系統。

