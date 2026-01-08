桃園醫院整合病房以「不分科診療」為運作核心 獲SNQ認證





衛生福利部桃園醫院整合醫療病房以「生病不衰弱、衰弱不失能」為核心理念，近日通過SNQ國家品質標章認證（醫療院所類－醫院醫事服務組），展現部桃在高齡整合照護與醫療品質提升上的具體成果。面對臺灣快速邁入超高齡社會，整合醫療病房以「不分科診療」為運作核心，從住院初期即啟動整合照護與功能導向復能，並以跨專業團隊串聯出院準備與社區資源，建立連續且完整的全人照護流程，讓高齡病人在住院期間獲得更一致、更即時、也更貼近需求的照護支持。

廣告 廣告

整合醫療病房主任丁瑞聰指出，高齡病人常同時合併多重慢性病、衰弱與失能風險，照護需求橫跨醫療處置、功能恢復、用藥安全、營養支持、心理調適、出院銜接與家庭支持等多面向，傳統分科照護模式往往難以在住院期間做到一致決策與連續照護。為此，部桃推動整合醫療病房，採團隊照護模式，整合護理師、藥師、職能治療師、物理治療師、營養師、社工師、臨床心理師、呼吸治療師與靈性關懷師等跨專業人員，以病人為中心共同規劃照護路徑，並在住院初期即完成整合評估、功能導向復能與出院準備。透過醫師與跨專業團隊的齊心協作，同步連結社區與長照資源，降低平均住院天數及再入院風險，提升病人與主要照顧者的返家信心。

整合醫療病房護理師鄒瑞瑩表示，病房亦設置安寧病床，將安寧緩和與靈性關懷自然融入日常照護流程，讓末期病人在症狀控制、心理支持與家庭陪伴上獲得更完整的協助，實踐尊嚴與溫度兼具的照護精神。除臨床照護外，整合醫療病房同時肩負教學與研究任務，持續培育跨專業整合照護人才，並將第一線臨床經驗轉化為可複製、可擴散的照護模式，推動醫療品質與照護創新的持續精進。

桃園醫院院長楊南屏8日表示，此次通過SNQ國家品質標章，是對部桃多年深耕高齡整合照護的肯定。未來醫院將持續深化整合照護模式，結合智慧醫療與實證醫學，讓更多病人即使面對疾病與高齡，也能朝向「不衰弱、不失能」的目標，安心就醫、健康返家。

更多新聞推薦

● 嬰兒奶粉驗出仙人掌桿菌多國召回 食藥署：台灣雀巢預防自主下架2批號啟賦