桃園醫院深化新南向醫衛合作 推動柬埔寨婦幼健康照護
衛生福利部桃園醫院自113年起承接衛生福利部「新南向醫衛合作與產業發展」計畫，積極推動國際醫療與公共衛生交流，展現臺灣醫療軟實力。今年度特別聚焦「婦幼健康」領域的培訓與技術支援，期望藉由臺灣豐富的臨床經驗與高品質照護體系，協助強化柬埔寨婦幼照護能力，促進當地社會整體健康發展。
為實質深化合作，桃園醫院於十月份安排四位來自柬埔寨磅針省 Kroch Chhmar Referral Hospital 的助產士來臺，展開為期兩週的臨床技能訓練。課程由桃園醫院婦產部團隊全程規劃與指導，內容包括孕產照護、母嬰安全、新生兒照護與臨床應變能力等實務主題，並安排於產房、嬰兒室與門診等單位進行見習與操作。透過多元化教學模式，讓學員能在實際場域中觀摩並交流，進而將臺灣的臨床經驗轉化為可落地的照護模式，應用於當地醫療現場。
衛生福利部桃園醫院院長楊南屏5日表示，婦幼健康是公共衛生體系中最關鍵的一環，不僅攸關母嬰安全，更是國家永續發展的重要基礎。桃園醫院長期投入國際醫衛合作，不僅分享臺灣醫療在品質管理、臨床訓練及病人安全的成功經驗，也藉由跨國培訓與技術援助，協助友邦醫療團隊強化基層照護能量。
楊南屏強調，這項合作不只是技術傳承，更是一種人道關懷與國際責任的實踐。未來桃園醫院將持續與衛福部及相關單位攜手，拓展新南向醫衛合作的深度與廣度，透過持續性的交流與培力，讓「健康平權」的理念從臺灣延伸至國際，為全球婦幼健康貢獻一份力量。
