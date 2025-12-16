桃園醫院腎臟照護再獲品質認證！多項指標獲評審肯定

衛生福利部桃園醫院腎臟病照護團隊通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會疾病照護品質認證，於急慢性腎臟病整合照護、跨專業團隊合作、風險管理、病人安全與臨床品質等多項指標皆獲得評審高度肯定。

桃園醫院腎臟病照護團隊提供慢性腎臟病、急性腎衰竭、血液透析、腹膜透析及血漿置換等完整醫療服務。（示意圖／Pixabay）

桃園醫院腎臟病照護團隊由腎臟科醫師、護理人員、營養師、社工師等多專業成員共同組成，提供慢性腎臟病、急性腎衰竭、血液透析、腹膜透析及血漿置換等完整醫療服務，同時具備腎臟專科醫師與透析護理訓練醫院資格。評鑑委員對團隊完善且具系統性的照護流程、專業間高度一致的合作模式，以及持續導入創新策略的作為給予正面評價。

團隊以全人照護為核心，強調依病人狀況量身打造個別化照護計畫，並將健康促進與社區深耕納入照護架構，讓醫療不只停留在治療，更延伸到生活與預防層面。在臨床實務上，團隊持續導入智慧科技應用，提升治療安全性與照護效率。

桃園醫院透過每月定期的跨科聯合討論會、品質會議與透析中心會議，建立制度化溝通平台，確保門診、住院與透析照護之間的連續性與一致性，讓病人在不同治療階段都能獲得穩定且高品質的照護支持。

桃園醫院腎臟病照護團隊以全人照護為核心，強調依病人狀況量身打造個別化照護計畫。（圖／桃園醫院）

腎臟科主任巫宏傑表示，通過品質認證不僅是對團隊努力的肯定，更是一份責任與提醒，促使團隊持續精進。他指出，腎臟病是一條長期且需要陪伴的治療歷程，團隊始終以病人需求為出發點，從早期預防、疾病穩定到透析治療，都希望與病人並肩前行，讓照護更安全、更有效率，也更貼近病人的日常生活。

巫宏傑提到，未來也將進一步推動智慧透析與大數據分析，強化臨床決策品質。護理長黃曉玲則分享，護理人員是病人最直接、最長時間的陪伴者，透過標準化照護流程、共享決策機制與貼近生活的衛教方式，協助病人更安心地面對治療與生活調整。

黃曉玲表示，護理團隊將持續精進專業能力，結合個案管理與團隊合作，打造讓病人感到安心且有品質的治療環境。桃園醫院持續投入醫療量能與服務品質的提升，並將腎臟病照護視為重要使命，此次再次通過疾病照護品質認證，不僅象徵照護品質與國家標準接軌，也進一步鞏固桃園醫院作為大桃園地區腎臟病照護指標性醫院的角色，未來將持續朝向更整合、更智慧、更具人性溫度的腎臟病照護模式邁進。

