桃園醫院響應世界愛滋日 倡議U=U打造友善零歧視社會





為響應12月1日世界愛滋日，衛生福利部桃園醫院今日舉辦以「有愛，自在生活」（Living Free With HIV）為主題的宣導活動，透過行動與交流傳遞正確觀念、溫暖支持與友善態度。自 2018 年聯合國愛滋病防治機構正式提出「U=U」（病毒量測不到即不具傳染力）科學共識後，全球愛滋照護已逐步走向去污名化與關懷導向。但在臨床與一般社會中，仍有不少民眾及部分醫護對此認知不足，誤解與恐懼也讓感染者在就醫、工作與社交過程中承受壓力，不僅影響治療持續性，更增加防治工作的難度。

桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，現代醫療早已證實，只要感染者規律服藥，使體內病毒量穩定維持於「測不到」的狀態，便不會透過性行為傳染給他人。這項證據讓許多感染者得以安心生活，也減輕伴侶與家屬的疑慮。然而，若社會仍停留在過往刻板印象，將造成感染者隱匿身分或害怕就醫的壓力，反而對疫情控制與健康管理帶來反效果。透過持續宣導與教育，能讓更多人理解「U=U」背後的科學意義，也讓愛滋防治回到尊重與平等的核心。

本次活動內容溫馨而多元，除介紹桃園醫院愛滋友善醫療流程與 U=U 科學概念外，也邀請多位專業髮型設計師到場提供義剪服務，象徵陪伴與支持，讓感染者與民眾都能自在參與。現場並由參與者以簽名方式共同響應反歧視倡議，另透過義賣與義剪進行募款，最終共募得34101 元，將全數投入社服基金之愛滋防治專款，用於提升照護品質與社區支持服務。

桃園醫院副院長鄭舒倖表示，醫院未來將持續推動友善就醫環境，強化醫護教育訓練，並透過跨領域合作深化去污名化與反歧視理念。她強調，唯有打破刻板印象、建立信任，才能真正打造一個包容且有愛的社會，讓每位感染者都能安心接受治療、穩定生活，實現「有愛，自在生活」的精神，共同邁向零歧視、零污名的健康未來。

