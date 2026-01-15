桃園醫院「健康E管家」服務據點 新屋市民活動中心揭牌啟用
因應高齡化社會與慢性病盛行，提升社區健康管理可近性，115年度「健康E管家」服務據點15日在新屋市民活動中心成立並舉行揭牌儀式。活動邀請桃園市政府衛生局技正黃彥豪、衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長蔡宗龍，以及桃園市新屋區公所與聯新醫院代表到場見證，象徵政府、醫療體系與社區團隊攜手，為新屋打造更完整、可持續的健康照護網絡。
揭牌完成後，據點正式啟用，宣告新屋健康促進與預防醫學服務再往前一步。據點以「在地服務、科技輔助、專業陪伴」為核心，透過社區場域把量測、追蹤與衛教帶進日常，讓民眾不必等到不舒服才進醫院，而是能在生活圈內更早掌握健康風險、累積管理能力。
桃園市政府衛生局技正黃彥豪表示，人口結構改變使健康政策必須從「治療為主」走向「預防與管理並重」，「健康E管家」透過社區據點設置，結合定點服務與關懷機制，協助民眾提早發現問題、調整生活型態，也讓社區整體健康品質更穩定提升。
衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長蔡宗龍指出，新屋分院長期深耕在地醫療與社區照護，此次參與計畫，希望把醫療專業延伸到社區第一線，由醫師、護理師與個案管理師組成跨專業團隊，提供健康評估、衛教指導與必要轉介，讓民眾在熟悉的環境中就能獲得連續、整合的健康支持。
「健康E管家」服務據點固定於週一至週五上午8時30分至12時30分，在新屋市民活動中心設置健康量測站，提供血壓、血糖、體重與身體組成等基本量測服務，並以數位化方式紀錄與追蹤，作為後續健康管理與專業建議的重要依據。民眾若有健康相關問題，除可到據點洽詢，也可透過桃園市智慧健康管家APP進行線上諮詢。未來在桃園市政府衛生局、部桃新屋分院、聯新醫院與區公所等團隊合作下，將持續深化社區健康管理，朝「健康可及、照護可近、服務可久」的友善生活環境邁進，守護新屋居民全齡健康。
