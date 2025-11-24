桃園重機撞飛5車！先撞斜坡再衝向摩托車 街頭一片狼藉

即時中心／温芸萱報導

桃園市中壢區昨（23）日晚間11時許發生一起交通事故，30歲古姓男子騎乘重機在延平路上行駛，因不明原因先撞路邊斜坡，再衝停放在騎樓地5台摩托車及1輛垃圾子車，現場一片狼藉。古男全身多處擦挫傷，酒測值0，肇事原因仍待警方釐清。警方提醒夜間行車降低車速、提高警覺，遵守交通規則，共同維護道路安全。

昨日晚間11時許，桃園中壢延平路發生一起重機自撞事故。30歲古姓男子騎乘重機沿延平路往桃園方向直行時，因不明原因自撞，先撞上路旁斜坡後飛起，再衝撞停放騎樓的5部機車及一輛垃圾子車，現場垃圾、碎片散落、一片狼藉。

快新聞／桃園重機撞飛5車！先撞斜坡再衝摩托 街頭一片狼藉

現場垃圾、碎片散落、一片狼藉。（圖／民視新聞翻攝）

古男送醫後發現全身多處擦、挫傷，酒測值為0，事故詳細原因仍待警方調查釐清。附近居民表示，被撞的摩托車多為卡拉OK及飯店員工所有，都無法使用了，翌日早上已由拖吊車移走。

中壢警分局提醒，夜間行車務必降低車速、保持警覺，注意周遭環境及前方路況，避免疏忽釀成事故。警方也呼籲用路人遵守交通規則、勿超速行駛，共同維護道路交通安全。

停放騎樓的5部機車及一輛垃圾子車，都遭撞飛。（圖／民視新聞翻攝）

