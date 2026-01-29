桃園銀樓遭嫌犯闖入持榔頭攻擊女店員 「穿警用雨衣」博信任行兇後逃逸

桃園中正路今（29日）驚傳有假警察持榔頭攻擊銀樓女店員。翻攝畫面

桃園市中正路今（29）日中午12時許，一家銀樓驚傳攻擊事件，一名女員工遭不明男子持橡膠榔頭猛砸頭部，所幸及時呼救並啟動警鈴，送醫治療後無生命危險，歹徒隨即騎車逃逸，全程未有搶劫行為，犯案動機仍成謎。

據目擊與警方調查，嫌犯頭戴安全帽、身穿警察制服雨衣，手持榔頭進入銀樓，與女店員攀談片刻後突然對其猛砸頭部，並迅速逃離現場。女店員雖及時反應，但仍造成頭部流血及手指骨折，目前在醫院接受治療。

警方指出，該銀樓平時配合分局防搶演練，女店員原以為只是例行查訪，因此未立即察覺異常。嫌犯進入後行徑詭異，雖然女店員及時提高警覺，但仍受到攻擊。

桃園警方已成立專案小組，鎖定嫌犯並通報各單位展開線上攔截圍捕，積極追查歹徒下落。警方提醒民眾，近期如遇自稱警方人員到訪，務必提高警覺，可撥打110確認身分，以免遭不法人士冒充傷害。



