桃園銀樓驚傳搶案 強盜佯裝警察！榔頭狂敲女店員「打到骨折」

桃園市區今（29）日中午發生銀樓攻擊案！嫌犯光天化日下穿警用雨衣、頭戴安全帽進入中正路上一家銀樓，持橡膠榔頭攻擊女店員，被害人大聲呼救並啟動警鈴，但仍被打到骨折、頭部也流血受傷，所幸經送醫治療後並無大礙。

根據監視器畫面顯示，身穿警用雨衣、戴著全罩式安全帽的嫌犯走入銀樓後先與店員交談，原本氣氛融洽，沒想到嫌犯突然拿出預備好的橡膠榔頭猛烈揮打對方頭部，女店員連忙抱頭蹲下，邊喊救命邊按警鈴，嫌犯行凶後揚長而去，並未在現場逗留。



桃園分局副分局長王智瑋表示，嫌犯攻擊店員後丟下凶器就逃走，並未搶奪店內財物。遭襲擊的女店員表示，她並不認識對方，也不清楚他的犯案動機，警方獲報後已成立專案小組，目前鎖定對象，全面積極查緝嫌犯到案中。

