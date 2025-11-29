桃園銀髮之星新書發佈 26位傑出長輩人生故事曝光

桃園市長張善政出席「114年銀髮之星新書發佈暨頒獎典禮」，表揚入選的10位傑出長者與16位銀髮達人。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（28）日下午於市府綜合會議廳，出席「114年銀髮之星新書發佈暨頒獎典禮」，表揚入選的10位傑出長者與16位銀髮達人。張善政表示，每位長輩無論過去投身於哪個專業領域，走過6、70年人生歷程後，所累積的大半輩子智慧與故事，非常值得後輩去深入了解。此次出版《桃銀之星 咱的光》一書十分珍貴，這不僅是長者個人人生經歷的紀錄，更呈現社會發展的重要歷程，也讓親友得以從新視角重新認識長輩的人生故事與成就。

此次發表的銀髮生命故事紀錄書籍《桃銀之星 咱的光》共收錄10位獲獎的長者故事。圖：市府提供

張善政也說，現場銀髮達人所展出的工藝作品令人驚豔，無論是精緻手工藝品或特殊技藝，皆是長年累積、反覆淬鍊的成果。恭喜所有獲獎長輩，不僅是桃園最優秀的典範，也是新世代學習與效法的楷模。張善政肯定社會局首度辦理此項極具創意的活動，期盼明年、後年能持續推展，發掘更多動人精彩的桃園銀髮故事。

社會局表示，此次發表的銀髮生命故事紀錄書籍《桃銀之星 咱的光》共收錄10位獲獎的長者故事，包含以光影與畫筆交織出影像歲月與藝術人生的百歲人瑞藝術家，以及用一生守護青年與家庭的教育家、以中醫智慧與書法修養開啟養生秘訣的中醫師。同時，也展現16位銀髮達人的多元風采，從新住民料理大師、總統御廚，到以舞蹈、軟陶、客語歌謠、魔術及繪本創作為媒介的達人們，他們在歲月的淬鍊中持續精進、樂於分享，以傳承與奉獻為志業，將生命的光亮化作城市中最溫暖的力量，呈現銀髮族在多元場域中的參與樣貌與生命韌性，映照出桃園高齡社會中豐沛的能量與人文風景。

社會局也指出，為讓更多民眾見證長者們的人生故事與智慧光采，市府於11月28日起至12月12日在北區老人文康活動中心辦理「傑出長者暨銀髮達人事蹟展覽活動」，邀請民眾透過影像、文字與物件，傾聽他們的故事，感受桃園銀齡世代的動人篇章與歲月淬鍊的人生力量。

