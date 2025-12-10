桃園銀齡典範《桃銀之星 咱的光》 新書發表暨傑出長者頒獎典禮

桃園市政府在桃園市綜合會議廳舉辦「114年銀髮之星新書發佈暨頒獎典禮」。(圖片來源/桃園市政府)

桃園市政府11月28日在桃園市綜合會議廳舉辦「114年銀髮之星新書發佈暨頒獎典禮」，同步發表銀髮生命故事紀錄書籍《桃銀之星 咱的光》，並表揚本年度傑出長者與銀髮達人。市長張善政表示，桃園雖為六都中最年輕的城市，但同樣須正視國家逐步邁入超高齡社會的挑戰，本市 65 歲以上老年人口已逾 38 萬餘人，面對高齡社會來臨，城市發展不能只著重建設與經濟，長者的生命經驗與社會貢獻同樣是桃園重要資產，盼透過表彰典範與分享故事，使更多市民看見銀髮族群在不同領域的持續投入與創新。

本次發表的《桃銀之星 咱的光》收錄10位獲獎的長者故事，包含以光影與畫筆交織出影像歲月與藝術人生的百歲人瑞藝術家，以及用一生守護青年與家庭的教育家、以中醫智慧與書法修養開啟養生秘訣的中醫師；同時也展現 16 位銀髮達人的多元風采—從新住民料理大師、總統御廚，到以舞蹈、軟陶、客語歌謠、魔術及繪本創作為媒介的達人們，他們在歲月的淬鍊中持續精進、樂於分享，以傳承與奉獻為志業，將生命的光亮化作城市中最溫暖的力量，呈現銀髮族在多元場域中的參與樣貌與生命韌性，映照出桃園高齡社會中豐沛的能量與人文風景。市府將持續推動高齡友善城市，以「健康、尊嚴、幸福共老」為願景，透過政府與社區攜手偕同，讓桃園成為所有世代都能安居、共好的城市。

為讓更多民眾見證長者們的人生故事與智慧光采，社會局於11月28日至12月12日在北區老人文康活動中心辦理【傑出長者暨銀髮達人事蹟展覽活動】，邀請民眾透過影像、文字與物件，傾聽他們的故事，感受桃園銀齡世代的動人篇章與歲月淬鍊的人生力量。此外，社會局除為傑出長者暨銀髮達人辦理展覽及出版專書外，亦進行數位影像紀錄與電子書出版，相關內容將上架於社會局網站，供民眾線上閱覽與分享，讓銀齡典範的精神持續被看見與傳承。

社會局表示，書籍除作為城市記錄與文化保存，也期望成為跨世代理解與交流的媒介。市府將持續整合跨局處資源，加強高齡照顧與健康促進服務，打造讓長輩能安心生活與自在學習的樂高城市。

