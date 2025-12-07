桃園鍾肇政文學獎吸引2109件作品參加 6大類別首獎名單揭曉

桃園鍾肇政文學獎頒獎典禮。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日下午前往市立圖書館總館，出席「桃園鍾肇政文學獎頒獎典禮」。張善政表示，今（114）年鍾肇政文學獎邁入第11屆，徵件數量更達到2109件，代表文學獎已成為全國性甚至是國際性的文學比賽。張善政感謝所有委員在評選作品上的付出，並期勉所有得獎者在文學創作上持續努力耕耘，於未來取得更卓越的國際性成就。

桃園鍾肇政文學獎邁入第11屆。圖：市府提供

鍾肇政文學獎決審委員李瑞騰指出，文學獎提供創作者自由開放的表現空間，且獎項本身具其嚴謹、可靠，透過公正評審方式，選出最優作品，本次長篇小說獲獎作品《長河記憶》，透過形塑人物和製造衝突，在故事情節發展訴說令人感動而心酸的過程，展現文學價值。此外，也盼桃園文學發展，隨著桃園文學館成立後，能夠迎來跳躍式前進。

廣告 廣告

桃園鍾肇政文學獎已成為全國性甚至是國際性的文學比賽。圖：市府提供

鍾肇政文學獎決審委員陳銘磻表示，本屆報導文學組的作品水準卓越、充滿可讀性，獲得前三名的作品更為精湛令人感到驚艷，感謝市府文化局的用心經營，也感謝許多桃園在地作家的支持，使鍾肇政文學獎能夠持續發展，保有其專業性與高水準，並獲得今日亮眼的成就。

文化局表示，本屆文學獎開設6大徵文類別—長篇小說、短篇小說、報導文學、新詩、童話、散文，採線上、紙本同步徵稿，不限國籍、不限主題，總獎金高達300萬元，吸引來自世界各地的投稿者，盼桃園鍾肇政文學獎逐步邁向國際化，成為跨越國界、種族、性別的文學盛大舞台。

市府補充，本屆桃園鍾肇政文學得獎名單包含「長篇小說」類別由范芪蓁以《長河記憶》獲得首獎；「新詩」類別由蘇紹連以《大水》獲得首獎；「短篇小說」類別由蔡有倫以《貓水手》獲得首獎；「散文」類別由黃千洵以《河流與遠方》獲得首獎；「童話」類別由施雅文以《棋盤腳的孩子與珍珠大船》獲得首獎；「報導文學」類別由蔡仲恕以《花非花，樹非樹—兩位治水人員的生命迴路》獲得首獎、劉亦則以《事故製造中心—步步驚心的台灣交通，如何才能「還路於民」？》獲得副獎。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

皮皮獅帶路玩新竹！首場瘋套票活動吸引百名親子熱情參與

移工與勞團走上街頭 籲廢除在台最長12年工作年限