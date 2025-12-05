桃園鐵工廠工人清洗儲槽 遭「撒旦之母」炸死！

桃園市大園區五青路一間鐵工廠日前發生重大工安意外。64歲的宋姓男子受該鐵工廠張姓負責人委託，進行一座2層樓高化學儲存槽的清洗作業。

根據調查，宋男當時使用自製的長型金屬掃帚，攀爬鋁梯至儲槽頂部，從上方進行槽底結晶物的清掃工作。清洗過程中，結晶物疑似因金屬摩擦產生火花或熱能，突然發生劇烈爆炸。強大的爆炸威力將宋男當場炸飛，導致他從高處墜落，後腦勺直接撞擊地面。

宋男頭顱破裂、全身多處外傷，當場失去呼吸心跳。救護人員緊急將他送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

經過桃園市消防局、警察局及勞動檢查處3個月的聯合調查，發現該儲存槽原本是鐵工廠向其他公司收購，原始文件註明用於儲存異丙醇。事故發生時，儲槽內已無任何液體殘留，僅在槽底發現部分結晶物。

化驗結果顯示，這些結晶物竟是三過氧化三丙酮（TATP），這種化合物俗稱「撒旦之母」，是一種極度不穩定的爆炸物，稍有摩擦或撞擊就可能引發爆炸。為避免二次爆炸風險，相關單位特別調派防爆小組到場進行處理。

桃園市大園分局長吳傳銘表示，案件仍在深入調查中，需要更多時間釐清三過氧化三丙酮為何會出現在儲槽內。桃園市勞檢處則指出，已將職業災害檢查報告送交勞動部職業安全衛生署審閱備查。

目前該鐵工廠仍處於停工狀態，勞檢處將持續督促業者改善工作場所環境安全，完成復工程序後才能恢復營運。同時，相關單位已協助轉介專案服務員，持續關懷罹難者家屬並追蹤後續職災補償進度。

