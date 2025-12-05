桃園鐵工廠爆炸釀1死 調查發現「撒旦之母」炸藥成分

附近住戶表示，「就一聲碰，後來我是看到屋頂在冒煙了。」

民眾當時見到的事故，就是桃園首件職災驗出「撒旦之母」炸藥成分釀1死災害的案件。事故經消防、警方及勞動檢查處調查後，發現結晶竟是具有高度危險性、俗稱撒旦之母的三過氧化三丙酮（TATP），勞檢處已對鐵工廠進行停工處分。

桃園市勞檢處製造業科長林陳彥說明，「本處已對該鐵工廠進行停工處分，並將調查分析的檢查報告書送至職安署審閱備查中。」

爆炸意外發生在今（2025）年9月10日桃園市大園區一間鐵工廠，64歲的宋姓男員工在進行儲槽內部結晶物清掃作業時突然發生爆炸，導致他當場被炸飛，重傷不治。針對這起工安事件，警方已依法將涉嫌過失致死的相關人員，移送桃園地檢署偵辦。

桃園市警局刑事鑑識中心主任何俊哲指出，「它的晶體跟成分與國外期刊研究發現，異丙醇在長期自然存放情況底下，可能自然自發生成TATP，和研究結果是一致的。」

化學專家華順發說明，「化學工廠在生產物質的過程當中常見的一個副產物，它只要一個非常小的摩擦、給予一點點能量，就會產生非常大的爆炸。」

化學專家表示，撒旦之母穩定性極低，輕微摩擦就會引爆，被稱窮人炸彈，過去也多次被用來恐攻，像是2005年倫敦地鐵與巴士連續爆炸案、2015年巴黎爆炸案和2016年比利時布魯塞爾連環爆炸案等。

這是國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分案例，為了避免類似意外再次發生，警政署也已發函相關部會轉知相關業者加強化學品儲存作業安全。

