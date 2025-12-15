桃園鐵路地下化工地發現男屍 身分及死因待調查

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市桃園區建國路的桃園鐵路地下化工地，今天發現1具男屍，警方獲報到場調查採證，初步發現男子衣著完整、沒有外傷，身上沾滿泥巴但無任何證件，身分及死因有待警方調查。

桃園市警局桃園分局今天表示，工地人員在上午10時許巡視工地時，發現有男子趴在水窪中，查看發現男子已經沒有生命跡象，立即通報轄區警方，員警到場後立刻拉起封鎖線，並通報偵查隊鑑識人員到場採證，至於男子的身分及死因仍調查釐清中，案件已報請桃園地方檢察署檢察官指揮相驗。

據了解，男子被發現時趴在水窪中，周邊都是爛泥巴，男子衣著完整、沒有外傷，但並非工地人員，研判可能在週末無人上班時進入工地。（編輯：張銘坤）1141215