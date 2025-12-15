桃園鐵路地下化工地驚見男屍 衣著完整趴臥水坑中

桃園市桃園區建國路一處鐵路地下化工地，今日上午驚傳出現一具男屍。圖：讀者提供

桃園市桃園區建國路一處鐵路地下化工地，今（15）日上午驚傳出現一具男屍。該男子遺體趴臥泥水坑中明顯死亡，且全身沾滿泥巴，衣著完整無外傷，但身上未攜帶任何證件，實際身分及確切死因警方已報請桃園地檢署檢察官相驗。

男子被發現時遺體已出現僵硬，研判死亡時間超過1天。圖：讀者提供

桃園警分局說明，工地員工巡視時，發現男子趴於泥水坑中已死亡，警方獲報立即封鎖現場，通報偵查隊鑑識人員到場採證，其身分及死因仍調查釐清中，此案已報請桃園地檢署檢察官指揮相驗。

據悉，該工地屬半開放式，任何人都可以進出，而前兩日是假日，工地並沒有施工，男子被發現時遺體已出現僵硬，研判死亡時間超過1天，經確認並非該工地員工。工地人員今日上午進行作業時才發現該男子趴臥泥水坑中，隨即向警方報案。

廣告 廣告

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

爸爸50歲退休已領逾3000萬 昆蟲達人諷年金爭議：謝謝藍白

行政院不副署《財劃法》 卓榮泰：立院可提不信任投票制衡