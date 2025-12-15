桃園鐵路地下化工地驚見男屍 身分不明死因待查

桃園區建國路桃園鐵路地下化工程土方暫置場，15日上午10時許發現一具男性遺體趴臥在泥濘水窪中，遺體發現時身體已僵硬，警方研判死亡時間超過一天。經廠場內人數清查後，確認該名男子並非工程施工人員，身分仍待查證。

桃園鐵路地下化工程工地，被人發現一名男性遺體。（圖／翻攝照片）

泰籍移工當天上午11時與怪手司機，在工地進行防塵黑網覆蓋作業時，驚見一名男子面部朝下倒臥於積水中，立即報警並叫救護車，但男子已無生命跡象未送醫。警方獲報後將現場拉起封鎖線採證，初步發現男子年約30歲，衣著完整但褲管捲到小腿肚上，臉部及身上沾滿泥巴，並無明顯外傷。

由於該工地屬於管制區，外人不得進入，且桃園鐵路地下化工程週六、週日都放假無人在廠區施工，前兩天週末期間並無施工作業。警方調查，工區設備無損壞，也無影響鐵路列車營運。目前正清查死者身分，警方已採取死者指紋送請比對，並將調閱附近監視器釐清死因。

死者身上沒有任何證件，至於死因是意外或他殺，也待進一步調查。警方將報請桃園地檢署檢察官及法醫相驗，究竟是工安意外還是凶殺命案，目前警方調查中。

