桃園鐵路地下化經費暴增769億 邱若華：交通部有責向全民交代

立法委員邱若華日前在交通委員會質詢交通部與台鐵公司，針對桃園鐵路地下化工程經費暴增及台鐵安全管理問題提出嚴正關切。根據交通部資料，截至111年9月，桃園鐵路地下化整體進度僅33.7%，原核定經費1047億元已暴增至1817億元，增加高達769億元，膨脹幅度幾乎達原預算四分之三。

國民黨立委邱若華。（圖／邱若華臉書）

邱若華指出，經費暴增原因包括營建市場波動、都計與設計審議延誤，以及工程追加等因素。她質疑近年國家重大建設一再發生工程進度緩慢及經費不斷飆漲問題，究竟是發包單位估算能力不佳，還是得標廠商的問題，交通部有責任向全民交代。

桃園鐵路地下化除了經費暴增，工程進度也十分緩慢。（圖／WIKI共享資源，公有領域）

邱若華要求交通部與鐵道局應比照捷運等重大工程，針對桃園鐵路地下化設置專案管理辦公室，定期公開進度與經費狀況，而非讓桃園市民一再被動等待。

在台鐵安全管理方面，邱若華關切台鐵公司化後的管理問題。根據114年度安全報告，去年台鐵共發生979起行車相關事件，較前一年上升27%，其中人為操作錯誤、設備老化比例偏高。工會統計更指出，有三成員工每月加班超過45小時，部分人連續執勤超過14小時。

邱若華認為，公司化原是為提升效率，但如今卻讓基層負擔更重、安全風險更高，這絕非改革的初衷。她強調台鐵應該正視內部勞動條件與安全管理，並改善AI監控誤判問題，加速高風險車站的防護系統建置。

邱若華強調，公共運輸的安全，不能靠運氣。人民期待的不只是「公司化」的名義，而是真正安全、可靠、現代化的鐵道服務。

