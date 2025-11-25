桃園鐵路地下化興建受「3大因素」嚴重影響 陳世凱下令：盡速招標達成122年通車目標

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導

桃園鐵路地下化計畫遇上大麻煩，交通部坦言，受市場物價波動、缺工缺料致招標不順、桃園站文資處理議題、平鎮端南延1.2公里等因素嚴重影響期程與經費，目前已提報修正計畫。交通部長陳世凱於交通委員會考察時，指示鐵道局在修正計畫奉行政院核定後，儘速啟動招標作業，以利工程儘早開工，如期達成122年第一階段通車目標。

交通部長陳世凱於交通委員會考察時，指示鐵道局在修正計畫奉行政院核定後，儘速啟動招標作業，以利工程儘早開工，如期達成122年第一階段通車目標。（圖／交通部）

據了解，鐵道局將預為準備尚未發包之CJ11鳳鳴站、CJ14桃醫站及CJ15內壢站等3標車站路段地下化車站工程招標文件；另有關中壢車站廣場出入口部分，鐵道局將配合於計畫餘裕部分與桃園市政府共同合作及負擔經費，並於完成後交由市府維護管理，以方便未來旅客進出。

委員會亦考察桃園鐵路地下化工程施作之臺鐵內壢站新建跨站天橋及附屬設施，其中3座電梯及風雨走廊將在今年12月20日啟用，另電扶梯則預計明年2月啟用，鐵道局與台鐵公司已多次會勘確認相關旅運設施及前後站旅客動線指標系統，並製作QRcode旅運動線資訊供民眾下載，及印製紙本文宣向民眾宣導，以利民眾提早熟悉及適應動線調整。

陳世凱透露，內壢站新建跨站天橋將於12月啟用及115年3月軌道切換，旅客動線需分階段調整，為利民眾提早孰悉動線改變，已請鐵道局加強宣導並增派6名引導人員協助及維護旅客安全，倘人潮眾多，將實施人潮管控，並再增派引導人力，以旅客安全為最優先考量。



