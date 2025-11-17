桃園長榮貨櫃集散場影響城市門面 市府將研議活化土地利用

桃園市議員凌濤今日進行市政總質詢。圖：黨團提供

桃園市議員凌濤今（17）日於市政總質詢中，針對城市發展、環境永續與公共運輸三大議題提出質疑與建言。他強調，桃園市正面臨關鍵轉型期，長榮貨櫃集散場及桃園煉油廠均應推動遷移與再利用，以改善城市門戶形象。同時，他嚴正指出，桃園客運近年爭議不斷，高額補助卻未見改善，建議由桃園捷運公司成立市區公車部門，接手營運以提升市民交通品質。

凌濤表示，南崁交流道一帶為桃園的重要門面，但長榮貨櫃集散場長期占據要衝位置，使外界對桃園的第一印象大打折扣。他指出，隨城市發展成熟，是時候啟動貨櫃場遷移並活化土地利用。同時，他亦關注桃園煉油廠的空污與公安問題，表示市府近年稽查雖迫使廠方改善，但仍須推動全面轉型。他要求中油每年釋出1.5公頃綠化用地，最終應將土地還給桃園市民，並啟動完整搬遷規劃。

對此，都發局長江南志回應，確實收到民眾希望改善貨櫃場環境的意見，後續會與長榮公司研議；環保局長顏己喨則表示，將持續依改善計畫嚴格要求中油落實。

在交通議題上，凌濤強調，桃園客運的營運問題已經成為桃園市民的痛，今(114)年10月司機與學生的衝突事件更引發安全疑慮，嚴重影響交通安全品質，此並非單一事件，而是出現很多爭議，讓市民對公共運輸出現陰影。他直指，桃客問題甚至成為部分市民不願留在桃園的理由。

凌濤質疑市府長期補助卻未見改善。他指出，桃客過去三年共獲補助8.6億元，但評鑑卻未反映實際狀況，今年評等甚至大幅上升，質疑評鑑機制形同「護航」。

他痛批，「桃客是不是大到不能倒？」並提出具體方案，由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務。他表示，桃捷未來新增站點腹地充足，可同步建置客運設施，並在捷運尚未全線通車前先健全公車路網，培養通勤習慣，真正解決市民交通痛點。

對此，交通局長張新福回應，桃客評鑑屬於中下成績，評鑑項目每年調整，桃客的確不符市民期待，將嚴格要求，若營運不佳，將不惜裁撤路權。桃捷公司董事長沈志藏則表示，桃捷具備軌道營運經驗，若市府政策要求擴編經營公車，將全力配合，只要路線、場站、車輛與司機人力四大條件到位，即可推動營運。

