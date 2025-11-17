桃園長榮貨櫃集散場影響城市門面 市府將研議活化土地利用
桃園市議員凌濤今（17）日於市政總質詢中，針對城市發展、環境永續與公共運輸三大議題提出質疑與建言。他強調，桃園市正面臨關鍵轉型期，長榮貨櫃集散場及桃園煉油廠均應推動遷移與再利用，以改善城市門戶形象。同時，他嚴正指出，桃園客運近年爭議不斷，高額補助卻未見改善，建議由桃園捷運公司成立市區公車部門，接手營運以提升市民交通品質。
凌濤表示，南崁交流道一帶為桃園的重要門面，但長榮貨櫃集散場長期占據要衝位置，使外界對桃園的第一印象大打折扣。他指出，隨城市發展成熟，是時候啟動貨櫃場遷移並活化土地利用。同時，他亦關注桃園煉油廠的空污與公安問題，表示市府近年稽查雖迫使廠方改善，但仍須推動全面轉型。他要求中油每年釋出1.5公頃綠化用地，最終應將土地還給桃園市民，並啟動完整搬遷規劃。
對此，都發局長江南志回應，確實收到民眾希望改善貨櫃場環境的意見，後續會與長榮公司研議；環保局長顏己喨則表示，將持續依改善計畫嚴格要求中油落實。
在交通議題上，凌濤強調，桃園客運的營運問題已經成為桃園市民的痛，今(114)年10月司機與學生的衝突事件更引發安全疑慮，嚴重影響交通安全品質，此並非單一事件，而是出現很多爭議，讓市民對公共運輸出現陰影。他直指，桃客問題甚至成為部分市民不願留在桃園的理由。
凌濤質疑市府長期補助卻未見改善。他指出，桃客過去三年共獲補助8.6億元，但評鑑卻未反映實際狀況，今年評等甚至大幅上升，質疑評鑑機制形同「護航」。
他痛批，「桃客是不是大到不能倒？」並提出具體方案，由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務。他表示，桃捷未來新增站點腹地充足，可同步建置客運設施，並在捷運尚未全線通車前先健全公車路網，培養通勤習慣，真正解決市民交通痛點。
對此，交通局長張新福回應，桃客評鑑屬於中下成績，評鑑項目每年調整，桃客的確不符市民期待，將嚴格要求，若營運不佳，將不惜裁撤路權。桃捷公司董事長沈志藏則表示，桃捷具備軌道營運經驗，若市府政策要求擴編經營公車，將全力配合，只要路線、場站、車輛與司機人力四大條件到位，即可推動營運。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
新／桃園市府旁男子墜樓！送醫不治 洽公民眾全程目睹
新／桃園市府旁男子墜樓！送醫不治 洽公民眾全程目睹EBC東森新聞 ・ 4 小時前
桃園市府圓環驚傳墜樓案 中年男子無生命跡象搶救中
17日下午2時許，市府圓環突傳巨響，患者從市政府對面的辦公大樓高樓墜落，警消到場時他正倒臥在騎樓處，已失去生命跡象，在現場留下大片血跡，場面怵目驚心。警消連忙將他送往部立桃園醫院救治，目前仍未脫離險境，而案發當時正值上班時間，有多位民眾目睹墜落過程而餘悸猶存...CTWANT ・ 5 小時前
桃園市政府旁男子墜樓 無呼吸心跳送醫搶救不治
桃園市今（17）日發生一起墜樓意外，下午2時許市政府旁一棟辦公大樓突傳巨響，一名男子被發現疑因從高處墜落倒臥血泊之中，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員抵達時男子已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救仍不治，警方也封鎖現場進行採證，初步了解男子年約40歲身上無相關證件，身分與墜樓原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 3 小時前
吃住全靠家裡 董事長父開超狂催婚家規：收入全上繳、結婚還本利再送新房
桃園市一名白手起家、目前擔任國內一所知名企業董事長的男子，為鼓勵3位已步入社會的兒子專注於事業並早日成家，要求3名兒子將薪水全數上繳給母親代為儲蓄，並承諾結婚當天會將本金連同利息一併歸還，還會加贈一棟房產作為新房，獨特的教養方式引發關注。太報 ・ 1 天前
「芬普尼蛋」延燒！ 石崇良：本週擴大抽驗籠飼蛋
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣文雅畜牧場的問題蛋，日前又有4萬顆，賣給台中的蛋行，並流入市面。對此石崇良今天接受訪問表示，這次市場雞蛋抽查，將會採「風險分層」的方式進行。評估標準包括過去紀錄、飼養密度等指標。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
東北季風增強秋意漸濃 迎風面留意局部大雨｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
中市交通局校園宣導提升安全意識 親身體驗大型車內輪差與死角
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】大一新鮮人剛取得機車駕照，對道路上常見或隱形的危險，有時缺乏自我保護意識與互傳媒 ・ 8 小時前
芬普尼蛋流入台中 盧秀燕肯定食安處發現破口 (圖)
彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標後，疑解除移動管制空檔出蛋到台中；台中市長盧秀燕（圖）17日在議會肯定食安處主動稽查通報。中央社 ・ 7 小時前
新北環保局馳援宜蘭風災 25輛機具清運1238公噸廢棄物
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 鳳凰颱風日前來襲，宜蘭縣蘇澳、南方澳等地出現嚴重淹水災情，新北市政府環保局展現跨縣市互助精神，第一時間啟動支援機制。環保局自11月13日起連續4日動員大量人力與機具前往宜蘭，協助受災地區的環境復原工作。 新北市環保局長程大維表示，颱風過後的清理工作分秒必爭，各縣市必須同心協力才能快速恢復市容。他指出，新北與宜蘭長期在...匯流新聞網 ・ 7 小時前
張榮發基金會邀長榮海運船員開講再添科普教育續航力
張榮發基金會與桃園市政府教育局合作的「科普好好玩」專案，日前邀請到長榮海運船員前進大竹國小演講，以「貨櫃船的秘密-浮力與科技」為題，向小朋友們介紹貨櫃船的構造。年輕船員以幽默風趣的口吻，搭配可愛的插畫風格簡報，解說貨櫃船如何運用科技來保護海洋，在場小朋友聽得津津有味。聽到船員的高薪收入與生活點滴，學童們更露出欣羨之情，更有人立志要當「航海王」，期待未來能投入海運行業。活動後續還有兩場演講，分別於十一月二十日公埔國小、十一月二十六日五權國小，將帶大家一起航向「黃金航路」。張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮海運名列全球第七大海運公司，其環保船隊也是友善海洋的標竿。由船員現身說法，相信對小朋友而言會更有說服力。希望他們藉由參與科普活動，提升科學素養，並培養永續環境的概念。「科普 ...台灣新生報 ・ 1 天前
114年桃園市好人好事代表 12人獲王明鉅副市長頒「八德獎」
【記者范文濱／桃園報導】 榮獲今年度的桃園市好人好事代表最高榮譽「八德獎」的12位得獎人，中午在田川國際宴會館 […]警政時報 ・ 1 天前
高雄月世界旁驚見"垃圾山"飄惡臭 環保局全力追查
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄知名景點月世界，附近的山坡地，被民眾發現，有不肖業者偷倒家庭垃圾，數十噸的垃圾，臭氣薰天，環保局接獲通報，17日上午也到現場，派出大量抓斗車，破袋逐一檢查，初步調查，成堆的家庭垃圾，來自台南等地區，已調閱附近住戶監視器，要全力追查不法來源。民視 ・ 2 小時前
網球》辛納力退艾卡拉茲年終賽二連霸！獨享近1.6億最高獎金
2025杜林ATP年終總決賽冠軍戰，辛納（Jannik Sinner）以7：6（7：4）、7：5力退西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），義大利地主衛冕者強勢完成二連霸，也為這個精彩賽末畫下完美句點。被譽為「新世代雙雄」的艾卡拉茲、辛納，本季不但又包辦全部四大滿貫冠軍，如今更首度會師年自由時報 ・ 14 小時前
月世界遭棄大量垃圾！竟來自台南 高雄環保局：將移送法辦
高雄市環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊，疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾。今(17)日立即調派燕巢等7個區隊13部車...華視 ・ 5 小時前
高雄驚見垃圾山！不肖業者長期非法傾倒 環保局：疑來自外縣市
高雄有不肖業者長期到燕巢區的山坡地，非法傾倒生活廢棄物等垃圾，將當地獨特的泥岩惡地山坡，堆積成一座小型垃圾山。環保局已經掌握可疑車輛動向，並表示這垃圾疑似是來自外縣市。高雄燕巢區知名的月世界地景公園附台視新聞網 ・ 6 小時前
桃園老董超狂催婚家規 3兒月薪全上繳⋯結婚時還本利加新房
桃園市一名老父親白手起家，目前擔任國內知名企業董事長，為了鼓勵3位已步入社會的兒子專注事業並早日成家，要求3兒將所有薪水...聯合新聞網 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 6 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前