桃園長輩福利加碼！元旦起敬老卡搭台鐵「每趟補70點」

為減輕長者交通負擔並鼓勵走出戶外，桃園市政府自明年元旦起，調整敬老愛心卡搭乘台鐵的每趟次補助上限，由現行30點提高至70點，可涵蓋多數短途乘車費用，讓長輩在北北基桃竹生活圈往返通行時，能享有更實質的優惠與便利。

交通局指出，調整主因是台鐵自今年6月23日起調漲票價，導致原先每趟次30點的補助額度已不足以支付多數熱門區間的票價。例如桃園往返台北、中壢往返台北的敬老票價，調漲後均已超過30元，差額需由民眾自行付費。交通局為此積極規畫且台鐵系統也已配合修改完成，正式訂於明年元旦實施新制，以貼近市民實際乘車需求。

交通局長張新福指出，經評估桃園市年長者與身心障礙朋友的乘車習慣，以桃園為起訖的民眾有超過9成都是往來台北至新竹區間。因此本次將上限調整至70點，已可涵蓋桃園境內最南端新富站往返台北站，或最北端桃園站往返新竹站的單程票價。雖然每趟次補助提高，但每月補助總點數仍維持800點（復興區1000點）不變，讓長輩不論是跨縣市就醫、探親或是旅遊，點數運用都將更為彈性。

交通局提醒，使用敬老愛心卡搭乘台鐵時，起訖站其中一站須位於桃園市境內車站，方可享受點數補助。透過此次點數額度調整，交通局期盼提升大眾運輸工具的使用率，並為長者打造更完善的無礙交通環境。未來也將持續關注市民使用狀況，落實友善高齡城市的願景。

