桃園長輩福利升級 台鐵每趟最高補助70點 元旦起適用

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為減輕年長者及身心障礙者的交通負擔，並鼓勵他們多外出活動，桃園市宣布，自2026年1月1日起，敬老愛心卡搭乘臺鐵的每趟次補助上限將由現行的30點大幅提高至70點（1點等於1元）。這項調整是為了因應臺鐵於2025年6月23日調漲票價後，原有補助已無法涵蓋許多熱門短途路線的實際費用，讓長輩在北北基桃竹生活圈內往返更便利、更有感。

過去，桃園往返臺北、中壢往返臺北等敬老票價在調漲後均已超過30元，差額必須由民眾自行負擔。桃園市交通局因此積極與臺鐵協調，完成系統修改，並確定於元旦正式實施新制，以更貼近市民實際乘車需求。

交通局表示，經統計分析，桃園市年長者及身心障礙朋友以桃園為起訖站的搭乘習慣中，超過九成都是往來臺北至新竹區間。因此，將補助上限調整至70點，已能完整涵蓋桃園市境內最南端新富站往返臺北站，或最北端桃園站往返新竹站的單程票價，讓點數運用更彈性實用。

雖然單趟補助額度提高，但每月總補助點數維持不變：一般地區800點，復興區1,000點。這樣的設計確保長輩無論是跨縣市就醫、探親、旅遊，或日常短程移動，都能更自由分配點數，避免一次耗盡的困擾。使用敬老愛心卡搭乘臺鐵時，起訖站其中一站必須位於桃園市境內車站（包含桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、新富等），才能享有點數補助；超出部分則由卡片內自費儲值現金錢包支付。(圖/台鐵維基百科下載)