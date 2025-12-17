桃園開出大樂透2.17億頭獎！ 彩券行老闆曝秘辛：真的有加持





台灣彩券昨（16）日晚間開出第114000114期大樂透，頭獎金額高達新台幣2.17億元，由1人獨得，獎落在桃園市龍潭區中正路124號的「一直發彩券行」，不僅終結連8槓，也讓龍潭地區首度迎來億萬頭獎。獎券行也公開中獎秘辛！

本期中獎號碼依序為06、07、15、19、24、33，特別號為46。台彩證實，頭獎由單注獨得，獎金全數抱回。

彩券行代理人溫先生得知消息後難掩興奮，他表示開店近20年來，始終期待能在龍潭開出億萬頭獎，看著大溪、平鎮一直出大獎，覺得懊惱，這次終於輪到龍潭，「可以幫龍潭爭一口氣。」他也透露，店名「一直發」是他自己取名，他也給客人信心，「我常跟客人說，我們一定會中。」

彩券行門口放招財進寶，也供奉大型彌勒佛與財神爺，溫先生分享，自己也長期投入地方公益，他透露自己擔任土地公廟總幹事與管委會主委，近日才成為「桃園市福德文化協會創會理事長」，深信是平時行善積德、土地公庇佑，才能迎來這次好運。他笑說：「土地公有拜有保佑，可能真的有加持。」

至於中獎者的投注方式，溫先生表示無法確認，但店內電腦選號與自選號碼的比例約各半，近年也有不少熟客偏好7碼連碰、8碼連碰等包牌方式，希望提高中獎機率。由於店家鄰近石門水庫、小人國與六福村等觀光景點，來往人潮多，也帶動買氣。

溫先生表示，將於隔日放鞭炮慶祝並向土地公致謝，未來也會持續投入公益，把這份幸運與地方共享。這張2.17億元的幸運彩券，不僅讓中獎人一夕翻身，也為龍潭寫下彩券史上的重要一頁。

（封面圖／東森新聞）

