桃園開徵下水道使用費首波27萬戶 新戶接管後約4個月起徵

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年開始針對污水下水道接管用戶開徵使用費，首波共有27萬戶，最快在3月水費帳單中就會看到這筆費用，計算基期從元旦起算，桃市府水務局表示，污水下水道使用費隨水費徵收，平均每戶每月落在10元到20元，後續接管的用戶則會在接管完成約3到4個月起徵，估計今年底將達30萬戶。

桃園市污水下水道採民間促參及公辦方式興建，接管率約28%，已擺脫接管率六都墊底位置，其中，以桃園系統最大且涵蓋戶數最多，首波開徵下水道使用費以桃園區為最大宗共12萬戶，同系統的蘆竹區及龜山區各4萬戶，另八德、楊梅、中壢、大溪、龍潭、復興、大園區接管戶也在首波開徵範圍。

水務局表示，污水處理費成本每度約17、18元，但桃園市下水道使用費每度僅收費1元，並較已開徵的雙北、高雄每度5元來得低，不會造成民眾太大負擔，隨水費2個月收取1次，平均每戶每月落在10元到20元，2個月收1次約20到40元，而桃園市污水下水道接管率以每年3%速度成長，今年底整體接管率將達30%，陸續完成接管的用戶不會一接管就開徵，施工完成並驗收後還需建檔，並將資訊交給自來水公司，開徵時間會落在接管完成後3到4個月，預估今年底開徵戶數將達30萬戶。

水務局表示，13區僅新屋區、觀音區、平鎮區未在開徵範圍，新屋、觀音尚未設置污水廠及接管，屬於中壢系統的平鎮區也尚未接管。

