桃園開辦假日輕急症中心上路 患者讚不用跑大醫院

衛福部推分級醫療新措施假日看診更便利，圖為中壢中 美醫院、患者到院首站得到檢傷站釐清病症。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕假日生病不用跑醫院掛急診！衛福部為緩解急診壅塞，今(2日)起在六都啟動「假日輕急症中心UCC試辦計畫」，一共設置13處據點，以落實分級醫療，此計畫上路首日，桃園市中壢區中美醫院截至傍晚湧入5名患者。有手指不慎被壓傷、腳部、臉部蜂窩性組織炎和感冒、發燒不舒服的患者，有患者表示，以往假日有病痛通常會忍到週一再看診，如今住家附近醫院新開辦假日輕急症中心，一早就去掛號看診、看完診整個人也安心許多。

中美醫院副院長范毓怡表示，假日輕急症中心UCC試辦計畫啟動，中美醫院承擔紓解衛福部桃園醫院急診壅塞的角色，是中壢地區唯一的試辦點，在計畫執行的第一天，上午9點16分迎來開院第一位外科急診病人，中午前陸續完成5位內外科病人的診療服務。其中2位外科，3位內科，有直接到院就診，也有經過專線服務電話諮詢後才就診。

范毓怡說，這項服務時間為每週日、國定假日早上8點至晚間12點，針對成人及兒童的感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，達到輕重症分流目的；該院每班配置內兒、骨外科各1位醫師,2位護理師，醫事檢驗師、放射師、藥師各一位，提供假日急診檢傷3、4、5級的病人醫療服務。

不過，可能是許多民眾還不清楚這項新措施，前往看診病患人數暫時仍不多，同樣位處南桃園紓解國軍桃園總醫院急診的龍潭敏盛醫院截至今日傍晚僅受理2名患者；對此，中美醫院院長吳昇明希望政府、各村里辦公室廣為宣導，讓更多人知道這項仿照日本醫療分流的服務已經上路服務。

