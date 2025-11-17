桃園閱讀節打造五感體驗 13館「特色閱讀角」等你探索

怪奇事物所的閱讀推薦書單現正於總館展出，歡迎前來挖掘靈感。圖：桃市圖提供

桃園市立圖書館年度盛事2025桃園閱讀節「BookIN Taoyuan閱讀一家E」自開展以來，大小朋友紛紛走進總館與12間分館，一起用五感體驗閱讀的無限可能。今(114)年主題結合「科技×閱讀」，讓閱讀不只是翻書，更是一次跨感官、跨世代的冒險。

新屋分館還有Cookie怪獸現身「萬獸之王爭霸戰」等你下棋挑戰。圖：桃市圖提供

桃市圖說明，此次活動邀請13位跨領域作家精選書單，設計出13個創意滿滿的「特色閱讀角」，每個分館都有一個好玩又有趣的互動關卡，等著大家親自解鎖。親子主題區，在桃園分館「角色扮演連連看」體驗家庭分工，蘆竹分館「繪畫接龍」用畫筆講故事，新屋分館還有Cookie怪獸現身「萬獸之王爭霸戰」等你下棋挑戰；科普主題區，康莊分館「閱讀交換留言板」分享書單靈感，大園分館「你的飛翔幻想」讓夢想起飛，草漯分館「帶動物們回家」認識台灣動物生態。

藝術主題區，龜山分館「你的鏡中表演」體驗表演魅力，龍潭分館「詩的靈光」創作屬於你的詩篇，八德分館「你的記憶瞬間」用微縮攝影記錄美好片刻；生活主題區，平鎮分館「在地人報馬仔排行榜」票選在地好去處，富岡分館「你的未來明信片」寫下旅行心願，龍岡分館「BookIN 多元文化讀甚麼？」翻翻書單，認識世界閱讀風景。

此外，參加互動關卡、上傳照片，就有機會抽中此次推薦好書，完成四大主題集章後，更可兌換Cookie怪獸×怪奇事物所聯名立牌，還有機會抽中電子閱讀器等驚喜好禮。活動期間，Cookie怪獸也將巡迴各分館現身打卡，與大家一起Book IN桃園。怪奇事物所的閱讀推薦書單現正於總館展出，歡迎前來挖掘靈感。

桃市圖強調，還有更多閱讀驚喜接力登場，「一家E起來閱讀抽好禮」、「桃園年度好書分享會」、「不思議夜宿圖書館」、草地閱讀節野餐日、圖書館3周年慶活動豐富到年底不間斷。這個秋冬邀你E起BookIN桃園，感受閱讀的溫度與創意，一起翻開新世代的閱讀篇章，更多資訊請上桃園市立圖書館官網。

