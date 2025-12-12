桃園關懷港澳民眾在台生活 舉辦座談會交流意見

桃園市政府今(12)日與大陸委員會、臺港經濟文化合作策進會共同舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，邀集內政部、勞動部、經濟部等中央部會代表，透過政策說明與意見交流，協助港澳朋友瞭解居留、定居、就業及創業相關規定，即時回應各項在台生活實務問題。

桃園市秘書處長于建國表示，市府團隊非常歡迎大家選擇來桃園定居、與桃園共同成長。圖：秘書處提供

秘書處長于建國表示，近年選擇來台就學、工作與定居的港澳居民逐年增加，市府相當重視港澳朋友在新環境的適應狀況，因此每年都會與中央合作辦理座談會，期盼透過此次座談會及後續群組交流輔導，讓港澳朋友可以更順利掌握相關法規重點和各項資源申請管道。

于建國指出，桃園是六都中最年輕、人口成長最快速的城市，除了工業產值連續多年全國第一，捷運等重大建設也正加速推動，未來北北桃一日生活圈將更加便捷。為協助新住民朋友融入桃園生活，市長張善政上任後即成立婦幼發展局，並設立新住民家庭服務中心與新住民培力中心，為所有新住民朋友提供生活適應、語言學習、家庭支持等各面向協助；另市府秘書處網站亦設置「香港專區」，整合居留定居、教育、就業、投資、社會福利與生活資訊等5大服務內容，提供港澳朋友更完善的後援系統，非常歡迎大家選擇來桃園定居、與桃園共同成長。

大陸委員會港澳蒙藏處長盧長水首先為香港大火受災戶祝願，盼早日重建家園、回歸正常生活。盧長水表示，近年港澳情勢改變，很多港澳朋友選擇移居台灣，很開心見到過去來參加座談會、接受輔導協助的港澳朋友，都逐漸落地生根，定居在各縣市。感謝桃園市政府團隊的行政協助，讓座談會順利辦理，往後陸委會也會與臺港經濟文化合作策進會、中央和各地方政府等相關單位合作，持續關注港澳朋友的權益和後續需求，期許台港之間善的循環得以延續。

