桃園阿伯「衛生紙＋口罩」佔位置被丟！飆罵清潔員、網友傻眼

太離譜！最近有1名阿伯在桃園市龜山區1間知名百貨公司美食街大聲咆嘯，原因是清潔人員把阿伯扔在桌上的口罩、衛生紙丟掉，且當時阿伯不在位置上，阿伯卻威脅要投訴清潔員，事件畫面在網路引起討論。

有民眾在Threads分享1段影片，拍攝民眾表示，當時有其他人想使用美食街座位，由於桌上只有1小包快用完的衛生紙、1片口罩，也沒看到其他人在位置上，於是請清潔員協助收走物品。

怎料物品主人、該名阿伯見狀大發雷霆，當場喝斥清潔員「隨便動人家東西」、「侵犯財產」等，又說要投訴對方，即便清潔員不斷道歉，一旁還有主管安撫阿伯，但阿伯仍然非常生氣，持續比手畫腳怒罵工作人員，引起路人側目。

這段畫面在網路傳開後，不少網友留言為清潔員抱不平，「好蝦（瞎），那阿伯可以滾，不要再去」、「真受不了這些無理取鬧的人！為老不尊」、「這個阿伯有事嗎？如此罵人，清潔人員辛苦了」、「阿姨好可憐，那位先生為什麼要這樣為難她呢，真希望公司也不要因此責備她」、「沒有必要這樣辱罵人吧，對方都和你賠不是了，況且清潔本身就是他職責，可以有點同理心嗎」。

同時有網友指出，平時自己獨自外出，有時也會需要暫離座位，但又擔心放貴重物品容易不見，隨便放又可能被當作垃圾清掉，建議商場可提供小公告牌給獨自用餐的人，也許能幫助減少這類誤會。

