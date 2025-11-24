桃園陸配里長彭小林無奈嘆：嫁來台灣32年 只想為地方服務

桃園市新屋區蚵間里長彭小林是陸配新住民，因國籍問題引發議論，彭小林說，日前已回到大陸處理國籍問題，確認已經沒有大陸身分。（本報資料照片）

桃園市新屋區蚵間里長彭小林是陸配新住民，因國籍問題引發議論，彭小林說，日前已回到大陸處理國籍問題，確認已經沒有大陸身分，自己嫁來台灣32年，無法理解社會為何要這樣對待她，自己盡心盡力為地方服務，實在是覺得委屈。

彭小林在民國111年競選里長順利當選，也是桃園市新住民首位里長，她提到自己嫁來台灣這麼多年，也認為自己就是台灣人，今年初被內政部查出具有中國籍，目前尚未解職。立院藍營黨團推動修法，明定陸配參政權不受「國籍法」規範。

彭小林認為，自己為地方服務並不是政客，也不想因此成為焦點，前陣子回到大陸確定自己的國籍問題，確定在92年在大陸的戶籍已經被取消，而自己早就拿到台灣的身分證，已經是台灣人，沒料到近期又因為國籍問題成為矚目的焦點，對於現在有修法的討論，認為能夠修法當然是最好，自己當里長純粹是熱心想為地方服務，如今引發爭議覺得自己無奈也無辜，政府如今想怎樣自己就是配合，也不可能去搞統戰，只想做好為民服務的事。

