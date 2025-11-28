桃園隨師志工吐心聲 上人行腳感動多

上人行腳，今天從桃園靜思堂離開、前往台中，一大早，志工把握短暫時光，分享做志工點滴，雖然這幾天、清晨天氣都冷冷地，但師徒相見，大家內心都相當溫暖。

慈濟志工 溫素蕊：「慈濟世界很美，也是看到慈濟世界，有這麼多的菩薩，日夜的在各區，在各區耕福田。」

寒冷的天氣，桃園靜思堂裡頭卻是非常溫暖，因為慈濟志工們，回顧上人在桃園行腳期間的點點滴滴。慈濟志工 鄭文章：「上人 您一定要保重身體，我們一定會好好地做下去，在這2天當中 雖然有很多變化，也讓我們體會很深，上人 您一定要好好地，一定要保重。」

證嚴上人開示 ：「總是 不知道要怎麼講，只好用最簡單的來表達感恩，不過 感恩 這兩個字 要真 要誠 ，真誠 感恩 它才會有價值，不然 感恩 兩個字 是很簡單的，相信各位 大家對師父是最最真誠，了解喔。」

讓志工們感觸最深的，莫過於師徒相見，那一分激動，因此歲末祝福、溫馨座談，每個橋段與內容，都是精心安排。慈濟志工 游子漩：「就像大學聯考一樣，把他們的分享稿，是一次 又一次的這樣念，這樣的練習，然後我們就聽他們分享，我們的內心都非常非常地感動，還有我們的會務團隊，一次一次地把，他們所做的簡報 這樣子的蒐集。」

證嚴上人開示 ：「人人可以用最真的誠意，我就會放心 普天下是真善美，世間如果可以人人真 真而誠 ，這個意在人間，就是師父常常說的 淨化人心，祥和社會。」

每次告別，都是預約下次的重逢，桃園區志工，承諾要做上人，最真誠的弟子，而下一站，也將抵達台中。

