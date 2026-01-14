桃園隨機攻擊！國小女童出校門遭陌生女子「勒頸拖行」 恐怖畫面曝光

國小女童才剛走出校門，就突然被陌生女子勒頸拖行。翻攝自余信憲臉書



桃園前天（1/12）下午傳出一起驚悚的隨機攻擊事件，一名國小女學生放學後走出校門時，突然被陌生女子攻擊，該名女子不但以手肘勒住女學生頸部拖行，甚至一度試圖將女學生甩到地上，所幸社區保全與民眾即時介入，警方隨後到場將人帶離。事件曝光後引發家長高度關注，在地議員也發聲要求市府正視校園周遭安全問題。

民進黨桃園市議員黃瓊慧昨日（1/13）在社群發文提醒家長注意，表示某國小12日放學時發生「陌生女子以手肘勒住學生脖子」攻擊事件，並表示經她向教育局詢問，得知原因竟是該名女子向學生「要錢未果」憤而動手，目前已通報派出所加強巡檢。

根據校方轉述，當天傍晚女學生放學後正準備前往參加課後活動，卻突然遭一名年約20多歲的陌生女子靠近並攻擊。該名女子以手肘施力勒住學生頸部，學生立即大聲呼救，附近社區大樓保全聽到異狀，迅速上前制伏，並通報警方處理。

桃園警分局獲報後立即啟動快打機制，到場時由於該名女子仍持續對周邊民眾咆哮，經安撫其情緒無果，為避免繼續攻擊他人或自傷，於是將其壓制並強制送醫，同時進行兒少保護及校園安全通報。被害學童家長則已提出傷害、妨害自由及恐嚇告訴，全案將移請桃園地檢署偵辦。

員警到場後將女子壓制並強制送醫。讀者提供

校方事後也發布「給家長安全教育的一封信」說明處置經過，表示接獲通報後，立即與警方趕赴現場處理，學生脫困後受到驚嚇，先返回學校求助，經學務處老師安撫及護理師初步觀察後，由家長安全接回家休養。

校方進一步說明，目前已完成校安及社政通報，教育局與警政單位也提供協助，並於13日利用兒童朝會加強學生安全自保宣導，同時請導師持續關心受害學生的身心狀況。校方後續已通知派出所與里辦公室，請求加強校園周邊的巡邏。

事發後，校方發給家長安全提醒信。翻攝自臉書黃瓊慧桃園觀察日記

民進黨市議員余信憲事後也在臉書公開附近監視器畫面，當時攻擊女學生的女子先是在校門口附近徘徊，隨後突然接近剛離校的女學生並出手攻擊，導致學生臉色發白、幾乎無法呼吸，甚至一度被拖行，場面相當驚險。

「這不是意外，這是隨機、無預警的街頭暴力。」余信憲表示，如果當時沒有熱心民眾出手，後果真的不堪設想，呼籲市府認真工作，確實保護學生的安全。

