桃園隨袋徵收「家戶不受影響」 實施對象水費取消垃圾處理費

桃園市長張善政昨（10）日上午主持市政會議時表示，113年桃園市每人每日一般廢棄物清運量約0.6公斤，較新北市約0.45公斤多三分之一。桃園去（113）年一般廢棄物妥善處理率不到93%，為六都最後，提升垃圾減量與資源回收已勢在必行。對此，市府12月1日起針對機關、學校及市場試運行垃圾費「隨袋徵收」，並訂於115年1月1日正式實施。張善政強調，市府將持續優化配套、加強溝通，與市民共同推動更永續的城市環境。

張善政說明，垃圾費「隨袋徵收」政策目的在以制度誘因促進垃圾減量，而非增加負擔。以學校為例，水費中的清潔費將取消，節省經費可支應垃圾袋費用。若遇不足，教育局將全額補助，確保不增加學校、學生與家長支出，期盼藉此強化校園分類與減量文化。

張善政指出，市府已啟動多項配套，包括辦理學校說明會、提供學校LINE社群即時反應，環保局也將持續派員訪查，協助各校調整流程。環保局評估，隨袋徵收後每公斤處理成本約1.3元，是現階段最具成本效益的作法，可有效推動源頭減量並提升處理效率。

環保局表示，市府推行機關、學校、市場隨袋徵收政策目的是透過專用垃圾袋強化垃圾分類、資源循環及提升源頭減量成效。環保局已建置桃園市垃圾隨袋徵收資訊網可供查詢相關資訊，包括政策說明、常見Q&A、專用袋購買資訊等內容；若有其他專用垃圾袋相關疑問，也可撥打免付費專線 0800-000982 洽詢。

