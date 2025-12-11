桃園隱藏版麵包店！米色貨櫃屋超有Feel！在樹下吃可頌，享受片刻慢活～

中壢我最喜歡的歐式麵包店，真的回來了。

這次是我第二次造訪 M PAIN（平鎮門市），也是一次學乖的再訪；

上一次來得太晚，遠遠就看到門口貼著「完售」兩個字，只能站在原地嘆氣（笑）。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

於是這一次，我刻意安排早一點到，心想總算能有更多選擇了吧？

結果，麵包依然賣得差不多了

店員笑著說他們 11:30 開門，那語氣其實是在溫柔提醒我：

「如果真的想多挑幾個，還是要再早一點來。」

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

貨櫃屋外觀，本身就很迷人

M PAIN 平鎮門市的外觀，其實比我想像中還要有記憶點。

米色系的貨櫃屋藏在一片綠意之中，兩層高的結構，

上面大大的「MPAIN」字樣，在樹影與陽光之間顯得特別乾淨。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

店外擺放著露營椅與白色收納箱，好像在跟路過的人說：「不急，坐下來吧。」

站在門口抬頭看，是樹梢、是天空；低頭聞到的，是剛出爐麵包的氣味。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

還沒走進店裡，整個人就先慢了下來。

這不是一間要你匆匆買了就走的店，

而是一間會讓人忍不住想在外頭坐一會兒、吃個麵包、看看風景的地方。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

專心做麵包，也是一種選擇

之前吃過他們的磅蛋糕，一直印象很好，所以這次也順口問了一下。

店員說，目前店裡只專心賣麵包，暫時沒有蛋糕，

雖然有點小小可惜，但轉念一想，能把一件事做到很專心，其實也很迷人。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

這天我在現場先吃了兩個：

鹽可頌：外層酥脆、內裡柔軟，鹽香剛剛好

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

蜂蜜紅豆麵包：不甜膩，紅豆餡溫柔得很日常

其餘的麵包則帶回家，留給之後慢慢享受。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

坐在貨櫃屋前，日子突然變得很簡單

那天沒有特別的行程，

就坐在店外的椅子上，吃著麵包，看著樹影輕晃、天空慢慢變化，吹著剛剛好的風。

不冷、不熱，也不趕時間。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

這樣的時刻，會讓人突然明白：

原來幸福有時候只是一顆剛剛好的麵包，加上一小段不被打擾的時間。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

嗯，下次，我一定會再早一點來。

為了那顆我最愛、卻總是錯過的可頌，

也為了，再一次坐在樹下，靜靜吃麵包的那個自己。

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

我提著買了的麵包，

皮皮說：你有麵包，也有愛情。

哈哈哈，我笑了！找個每日能逗自己開心的伴侶，真不錯；

這就是我們的生活日常囉！

桃園｜M PAIN（平鎮門市）

M PAIN（平鎮門市）

官網：https://www.painmmpainlavie.com/

地址｜桃園市平鎮區長安路216巷168號（米色貨櫃屋）

電話｜03-401-5819

營業時間：11:30–17:30

店休日：星期一

文章來源：快樂雲愛旅行