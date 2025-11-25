桃園雙煞持刀闖超商綑綁店員洗劫財物 不到1小時被逮下場曝光

桃園市林姓、彭姓男子持刀闖超商綑綁店員洗劫財物，落網後被桃檢依持凶器強盜取財等罪嫌雙雙起訴。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市49歲林姓男子今年6月7日在路邊偷竊1輛機車後，夥同60歲彭姓男子闖入龜山區忠義路一段一家超商內，持刀攻擊夜班劉姓店員，綑綁對方雙手並遮蔽雙眼後，強盜收銀機內現金1458元逃逸；警方獲報追查逮捕2人到案移送桃園地檢署偵辦，檢察官認為林、彭2人分別涉犯竊盜及攜帶凶器強盜取財罪，近日偵結提起公訴。

檢警調查，林男於6月7日凌晨4點多，先在桃園市龜山區復興一路涉嫌偷走1輛鑰匙插在車上的機車，林男騎著贓車前往附近載彭男，2人當下商議持刀強盜便利商店，隨即於凌晨4點48分許雙雙穿著藍色輕便雨衣、頭戴安全帽，闖入忠義路一段的超商內，林男先持水果刀抵住劉姓店員脖子，並以刀柄敲擊其頭部，彭男持折疊刀戳擊劉姓店員身體，劉被迫雙膝跪地，無法抗拒下打開收銀機，彭男隨即將收銀機內1458元現金裝入塑膠袋中，並取走收銀機下方金庫鑰匙。

搶劫得手後，林男以膠帶綑綁劉姓店員雙手及貼住雙眼，2人騎贓車逃離現場，劉姓店員頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手切割傷及左鼠蹊部擦傷等，脫困後報警。龜山警分局獲報後調閱監視器畫面追查，不到1小時就在桃園區至善街將林、彭逮捕到案，扣得贓款1458元、犯案工具及機車等物，訊後送辦。

檢察官偵辦時，2人均坦承不諱，檢方認定林男涉犯竊盜罪及攜帶凶器強盜取財罪，彭男涉犯攜帶凶器強盜取財罪，近日偵結起訴，其中林男為累犯，檢方並請法院加重其刑。

