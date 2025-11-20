桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷

即時中心／温芸萱報導

桃園市八德區今晨發生離奇事故，一名女駕駛疑似恍神，直接衝進捷運綠線工地，整輛車墜入8米深的坑洞。目擊者直呼「太驚險」，所幸當時工地坑洞內無人作業，未釀更大傷害。女駕駛右小腿腫脹擦傷並感到胸腰疼痛，但意識清楚，警消以梯子協助脫困後送往聖保祿醫院。工務單位已吊離車輛並重新檢視工區安全，警方初步不排除恍神釀禍，詳細事故原因仍待釐清。

桃園市八德區今日上午發生一起離奇車禍。61歲女駕駛開車行經介壽路一帶時，疑似因一時恍神，竟直接開進捷運綠線施工工地，整輛車掉入深達8公尺的工地坑洞中，驚險畫面讓附近民眾全都嚇了一大跳。

目擊民眾表示，先是聽到「砰」一聲巨響，回頭就看到一輛白色轎車衝進工地，掉進坑洞。所幸當時工地內沒有施工人員在坑洞內作業，未造成更嚴重的傷害。

女駕駛受困坑底，右小腿腫脹擦傷，並出現胸部、腰部不適，但意識清楚。警消獲報後立即到場，架設梯子協助她爬出坑洞，隨後送往聖保祿醫院治療，並無生命危險。

工務單位已派員以吊車協助將車輛起吊，並再次全面檢視工區動線與防護措施。警方表示，初步不排除駕駛恍神釀禍，詳細肇因仍在進一步釐清中。

警消以梯子協助駕駛脫困，送往聖保祿醫院。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

