桃園難見綠營春聯？議員無奈揭「被屏蔽」內幕 原PO悄刪文惹疑
近日一名自稱居住在桃園30年的綠營支持者，在社群平台Threads發文感嘆，每逢過年，社區警衛室桌上總是堆滿市長或藍營民代的春聯、紅包袋，從沒看過民進黨的，抱怨：「不是國民黨的人強，是民進黨的人太懶！」認為綠營民代連這種成本最低的招呼都不打，難怪桃園選情艱困。針對「太懶」的質疑，桃園市議員黃瓊慧現身留言，揭露了基層經營不為人知的阻礙。啟人疑竇的是，原PO在引起大量討論後，竟已悄悄刪文。
針對支持者質疑，黃瓊慧現身解釋並分享自身經驗，她自2022年當選後，每年都自費印製3,000份春聯及紅包袋，並非不發，而是「送不進去」。黃瓊慧說，她曾親自拜訪並詢問多個社區是否能提供住戶領取，對方表面上客氣說可以並收下50、100份，但隨後就被支持者目擊，這些春聯一份都沒放出來，直接被扔進資源回收桶。
黃瓊慧指出，這種情況在15年以上的老舊社區最為嚴重，因為這些地方固定只放國民黨的文宣。為了不讓自費印製、每張成本10元的春聯被浪費，她只能改變策略，一是停止盲目派送，不再拜託可能「屏蔽」綠營的社區管委會，二是改主動領取制，她會在臉書公告，請有需要的支持者親自到服務處或在市場掃街時領取。面對支持者誤解「太懶」，黃瓊慧大嘆情何以堪，但也強調雖然挫折不斷，仍會想盡辦法增加曝光，「讓桃園人看到我們一直都在」。
黃瓊慧的分享引發大量共鳴，不少網友留言表示感同身受：「社區大樓根本進不去，管委會不讓放，民代也沒辦法。」、「藍營文宣常跟農民曆、宮廟春聯綁在一起，這是長年的地方滲透。」、「強者我朋友為了打破這種困境，乾脆自己跳出來當社區主委。」
隨著原PO刪文，備份轉發該文的留言區的風向也出現轉變，許多網友與基層工作者觀察到，近期社群上出現大量「自稱台派卻瘋狂鞭策民進黨」的言論，疑似是刻意操作的風向。有網友發現，綠營議員許家睿留言請原PO前往服務處領取時，原PO竟以「八德有點遠」為由拒絕，讓網友大酸：「要文宣還嫌遠，根本是想找理由罵。」另外有網友提醒，近期有許多使用AI大頭照的帳號，以「恨鐵不成鋼」的口吻無視基層經營困境，故意在社群製造「民進黨沒用心」的偏見，並互相背書，疑為AI偽裝帳號或協同行為。
