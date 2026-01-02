桃園電動機車補助 外送員入列

桃園市環保局公告今年「桃園市電動機車補助計畫」，新增「外送騎士」與「守望相助隊」兩大加碼方案，最高補助金額可達4萬4000元。（本報資料照片）

桃園市環保局公告今年「桃園市電動機車補助計畫」，延續去年汰舊換新與新購電動機車的一般性補助，另新增「外送騎士」與「守望相助隊」兩大加碼方案，最高補助金額可達4萬4000元。此外「300億元中央擴大租金補貼專案」因案件暴增，舊案可於16日前陸續撥款入帳。

環保局局長顏己喨表示，桃園市電動機車數量已突破10萬輛，市占率達7.21％，補助金額是六都第一，展現市府推動綠色運輸的決心。今年補助最大特色是金額加碼、涵蓋族群更廣，二行程機車最高補助1萬5000元，汰舊1至5期機車最高1萬2000元，新購電動車最高4000元。此外專案補助有中低收入戶或復興區居民可再領1萬元，婦幼家庭可獲6000元，青壯族群4000元，青年1000元，原住民1000元，外送騎士3000元，守望相助隊5000元，因青壯、青年以年齡區分資格，最高合計可達4萬4000元。

環保局說，補助名額有限，此外須年滿18歲，民國113年12月31日前設籍桃園市的國民，或有居留證並符合配偶設籍條件，至於「外送騎士」與「守望相助隊」專案，僅需檢附相關證明文件即可申請，請民眾盡早至環保局官網查詢資料並申請。

另桃園市住宅發展處配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，因中央放寬規定，申請人數暴增。住宅處說，112、113年申請11萬4784戶，核定9萬7301戶，114年度申請12萬8710戶、核定11萬2455戶。今年配合中央提供資料，陸續帶入舊案，累積申請9萬3488戶，核定8萬2432戶，還在持續增加中。

住宅處說明，中央放寬條件，納入18歲以上租屋族，過去要強制填寫房東身分證字號，新制則不用，再加上社會住宅包租代管業者持續穩定開發潛在需要補貼的房客 ，因此申請人數大幅增加。

住宅處說，申請者可至「300億元中央擴大租金補貼專案官方網站」查詢，若審核狀態顯示為「案件符合補貼資格」，款項將於16日前完成入帳。