桃園電動機車補助「最高4.4萬」 再新增兩大加碼方案

桃園市環保局公告115年「桃園市電動機車補助計畫」，延續去年汰舊換新與新購電動機車的一般性補助，並持續推動多元專案。今年再新增「外送騎士」與「守望相助隊」兩大加碼方案，最高補助金額可達44000元，補助期間自115年1月1日起至12月31日止，最晚申請期限至116年1月10日。

115年桃園電動機車補助六都第一 最高補助44000元 。（圖／桃園市環保局提供）

環保局長顏己喨表示，桃園市電動機車數量已突破10萬輛，市占率達7.21%，居六都第二，補助金額則為六都第一，展現市府推動綠色運輸的決心。今年補助最大特色在於「金額加碼有感、族群涵蓋更廣」，兼顧環境永續與社會衡平。

顏己喨指出，二行程機車最高補助15000元，汰換老舊1至5期機車最高12000元，新購電動機車最高4000元。加上專案補助，中低收入戶或復興區居民可再領10000元，婦幼家庭可獲6000元，青壯族群4000元，青年1000元，原住民1000元，外送騎士3000元，守望相助隊5000元，最高合計可達44000元。

環保局補充，一般性補助方面，民眾汰換二行程機車並換購電動機車可獲最高15000元；汰換105年12月31日前出廠之1至5期機車並換購電動機車最高12000元；新購電動機車最高4000元，總名額6000名。

今年共推出七項加碼專案，包括中低收入戶或復興區居民再補助10000元；育有0至12歲幼童家庭可申請「婦幼E騎GO」補助6000元，名額2500名；36至45歲市民可申請「青壯騎行」補助4000元，名額2500名；18至35歲市民可申請「青春馭電」補助1000元，名額1000名。

具原住民身分者可申請「原住民樂購」補助1000元，名額1000名；外送服務人員可申請「外送騎士」補助3000元，名額1000名；參與巡守工作的「守望相助隊」人員購車可申請補助5000元，每隊提供5個名額。

環保局提醒，補助對象須年滿18歲，並於113年12月31日前設籍桃園市之中華民國國民，或持居留證且居住於桃園市並符合配偶設籍條件。新增的「外送騎士」與「守望相助隊」專案，僅需檢附相關證明文件即可申請。市民可至線上申請系統或桃園市政府環保局官網查詢。

