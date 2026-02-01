桃園電子報三民公園馬年愛心揮毫 交通大隊籲民眾春節落實反詐與用路秩序

桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林東星於1月31日下午1時前往三民公園「2026馬年揮毫公益嘉年華」，向市民宣導「115年加強重要節日安全維護工作」。圖：桃園交通大隊提供

桃園市政府警察局交通警察大隊於1月31日下午1時前往三民公園，出席由桃園電子報與桃園煉油廠共同舉辦的「2026馬年揮毫公益嘉年華」，向市民宣導「115年加強重要節日安全維護工作」。大隊長林東星呼籲，春節假期即將到來，市民務必落實防詐安全並遵守交通法規，共同守護平安年假。

林東星呼籲加強重要節日安全維護工作，三大主軸：治安平穩、交通順暢、民眾安心。圖：桃園交通大隊提供

針對春節期間的交通挑戰，林東星表示，警方將協同桃園分局針對捷運施工路段、風景區、傳統市場、大賣場、火車站及宮廟等易湧現人潮地點，加強交通管制與疏導。林東星強調，警方將持續針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人，以及非號誌化路口未依規定停讓等重點違規項目加強取締告發，確保道路用路安全。

在犯罪預防方面，林東星特別提醒市民提高警覺，落實「反詐五不」原則：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊。林東星指出，唯有保持警惕，才能避免在節慶期間受詐上當。

林東星也建議市民，春節出遊若遇主要幹道壅塞，可多加利用替代道路，並透過警察廣播電台、交通資訊看板及即時路況平台掌握最新資訊。若在行經熱點時遇到警方疏導措施，請民眾耐心配合。在享受公益嘉年華氛圍與名師揮毫的同時，林東星也再次重申「喝酒不開車、開車不喝酒」的重要性，以保障自己與他人的生命安全。

