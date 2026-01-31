桃園電子報攜手中油桃園煉油廠 公益活動展現城市溫度

中油桃園廠廠長張正毅(左三)摸彩致贈市民禮金賀年。圖：曾增勳攝

時序馬年春節前，桃園電子報與中油桃園煉油廠今(31)日下午在桃園區三民公園合辦「2026駿馬迎春揮毫納福」公益嘉年華活動，民眾踴躍捐發票做公益，氣氛熱鬧，中油桃園廠廠長張正毅表示，今年中油80年、桃園廠滿50年，看見桃園城市的成長、進步和繁榮，桃園廠未來會走向提供更加潔淨能源的轉型方向。

迎接2026馬年到來，桃園電子報與中油桃園廠合辦馬年揮毫公益喜年華活動，包括桃園市副市長蘇俊賓及立委萬美玲、市議員多人出席響應，吸引近700人參與捐發票做公益、送春聯、摸彩活動，現場4位書法大師現揮毫寫春聯，免費贈送春聯，提供民眾春節張貼洋喜氣。

桃園市副市長蘇俊賓(右四)等貴賓馬年揮毫公益活動揮毫祝賀。圖：曾增勳攝

中油桃園廠亦擺攤提供造型氣球、宣導敦親睦鄰，吸引小朋友索取氣球，隨著民眾捐發票做公益、進行摸彩，立委、市議員亦贈送禮品，讓民眾摸彩，提前感受過年氣氛熱鬧。

中油桃園廠廠長張正毅(左三)率員參加馬年揮毫公益提供造型氣球。圖：曾增勳攝

張正毅表示，中油是以能源為產業的公司，今年桃園廠滿50年，這50年來見證桃園的成長、進步和繁榮，看到更多國際企業來桃園投資，在市府推動城市發展理論的城市美學和人本環境，市政建設、城市的發展愈來愈進步，桃園廠未來亦將會走向提供更加潔淨能源的轉型方向，請大家拭目以待。

