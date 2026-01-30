《桃園電子報》揮毫公益嘉年華明登場！75吋電視、開運紅包等你抽

《桃園電子報》主辦的「馬年揮毫公益嘉年華」，將在三民公園天幕籃球場盛大登場。圖：編輯部製圖

農曆新年將至，想好明天要去哪裡感受年節氣氛了嗎？由《桃園電子報》主辦的「駿馬迎春・揮毫納福｜2026馬年揮毫公益嘉年華」，將於明(31)日下午13時至16時止，在桃園市桃園區三民公園天幕籃球場盛大登場。現場不僅邀請書法名家揮毫贈春聯，更祭出75吋電視、萬元禮券、紅包福袋以及早鳥報到新鮮蔬菜好禮（限量400份），要讓桃園市民在馬年前夕拿好禮、做公益，感受滿滿的年節氛圍。

喜歡傳統墨香的朋友，也只要捐出發票支持公益，就能領取書法名家親筆揮毫的春聯。圖：編輯部製圖

此次特別安排了一連串令人心動的拿好禮活動，民眾明日只要來到活動現場，捐贈5張發票做公益即可免費領取書法名家親筆揮毫的春聯。另外，動動手指註冊成為桃園電子報官網（tyenews.com/）會員，就能免費兌換摸彩券一張，有機會將首獎75吋大電視、萬元禮券及各式禮品直接帶回家。桃園果菜市場也暖心響應此次活動，贊助了400份精選蔬果禮包，作為早鳥會員的專屬好禮，由於數量有限，建議想領取的民眾務必提早到場。

廣告 廣告

此外，現場更攜手桃園蓮華寺設置「祝福紅包牆」，民眾只需捐贈5張有效發票並按讚桃園蓮華FB粉絲專頁，即可抽取開運紅包一次。現場還規畫了親子拓印DIY攤位，讓大人小孩都能親手拓印專屬春聯，並領取可愛的造型氣球，打造最溫馨的親子時光。舞台演出同樣亮點十足，活動期間將由專業深情的薩克斯風樂團、充滿活力的舞蹈團以及萌翻全場的寶貝舞蹈班接力演出，為現場觀眾帶來震撼的視聽饗宴。《桃園電子報》邀請鄉親明天下午13時至16時齊聚三民公園，一起相約2026馬年揮毫公益嘉年華，用愛心迎接燦爛新春。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

大貨車台61線掉「黑色大桶」險砸騎士！警方開罰了

桃議員酸張善政輸給苗栗 遭網友揪出美光買廠謬誤反擊