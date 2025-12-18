桃園電玩店推薦 一番賞寶可夢卡牌盲盒玩具

【商家指南推廣專題】

圖片由搖感電玩提供

你喜歡玩遊戲機、抽一番賞或蒐集寶可夢周邊商品嗎？位於桃園的搖感電玩，專門提供各式一番賞抽獎、寶可夢玩具或遊戲片，帶給消費者輕鬆有趣的娛樂時光，成為許多玩家心目中的桃園電玩店推薦品牌。

搖感電玩的創辦人最初經營手錶與飾品相關產業，在接觸電玩後發現這個產業的經濟價值，於是在2022年創立「搖感電玩」，從桃園起步，陸續拓展至新北三峽與新竹，逐步擴大自己的遊戲事業。創辦人深知遊戲是跨越國界與語言的文化交流方式，能連結朋友、家人甚至全世界玩家，因此品牌以「專業、熱情、信賴」為經營理念，打造兼具收藏樂趣與交流氛圍的電玩空間，使搖感電玩建立桃園電玩店推薦好口碑。

廣告 廣告

創辦人認為：「賣遊戲機和賣手錶一樣，最重要的是讓顧客安心。」因此，搖感電玩堅持以誠信與體驗為核心，精選所有遊戲片與周邊商品，訂購新遊戲前會仔細觀察IP熱度與討論度，幫助玩家在購買前充分了解商品特色。針對愛抽一番賞的收藏族，店內會定期更新最新系列抽獎，玩家能在第一時間入手熱門角色，享受抽賞帶來的驚喜與成就感。

搖感電玩主打Nintendo Switch（NS）、PlayStation（PS）系列遊戲主機與遊戲片，種類涵蓋單人冒險、雙人合作及多人對戰，店內也提供方向盤、控制器、收納包、保護貼等多樣周邊配件，甚至是寶可夢官方授權遊戲商品，玩家能依照喜好挑選所需的遊玩設備。

短短三年間，搖感電玩開設了三峽、桃園與新竹三間據點，皆提供最新遊戲片、熱門主機與一番賞抽獎，未來品牌將繼續以誠懇服務與多元商品線，打造愉快舒壓的遊戲天地，為消費者帶來難忘的回憶。若你喜愛蒐集任天堂遊戲片、動漫一番賞或寶可夢周邊，那麼桃園電玩店推薦品牌搖感電玩，就是你的好選擇，現在就點選以下連結，了解更多桃園電玩店推薦資訊，一同享受電玩世界的驚奇與樂趣。

更多桃園電玩店推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：搖感電玩

桃園地址：桃園市桃園區同安街470號

聯絡電話：(03)355-5501

營業時間：週一至週日12:30~22:00

FB：https://rink.cc/if12n

IG：https://rink.cc/47ebm

LINE：https://lin.ee/1cQE37d

分店資訊

三峽北大店

店址：新北市三峽區大觀路31號

營業時間：週一至週日12:30~22:00

電話：02-26739123

LINE：https://lin.ee/IhtIPh7

新竹NOVA店

店址：新竹市東區光復路二段200號108櫃

營業時間：週一至週日11:00~21:30

電話：03-5752530

LINE：https://rink.cc/py31h

以上資訊由搖感電玩提供