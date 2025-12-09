桃園青創博覽會匯聚國際能量 打造亞太指標性創新集散地

▲2025桃園青創博覽會。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（9）日下午前往桃園會展中心，出席「2025桃園青創博覽會開幕典禮」。張善政表示，本屆活動集結臺灣與七個國家優秀新創團隊，旨在為青年打造跨國交流平臺，促進創意、技術與市場的互動合作。期盼今日博覽會能讓所有參展團隊都能在此次展會中找到合作契機，奠定事業發展的關鍵基石，並持續在臺灣與世界舞臺上展現實力。

張善政指出，桃園近年積極強化創業生態系，本次博覽會也因國際知名加速器 Plug and Play（PnP）於今年正式落腳桃園而更具象徵意義。回顧兩年前他曾赴美拜會PnP創辦人，親自邀請其來臺發展。經多輪協商後，PnP於今年6月在虎頭山創新園區設置據點，並展開年度兩梯次的新創選拔，協助青年團隊接軌美國矽谷資源。截至目前為止，已有團隊獲國際創投關注洽詢，顯示桃園已成功打開臺灣新創走向世界的窗口。

張善政進一步說明，PnP的加入，不僅強化桃園與全球創業版圖的連結，也整合青年局多年累積的青創基地、加速器與跨域人才資源，使青年創業從在地起步走向全球布局。期盼未來桃園能成為國內創新聚落的核心，吸引周邊國家團隊在此進行鏈結與試煉，將臺灣打造亞太區具指標性的創新集散地。

Plug and Play副總裁Johannes Rott表示，非常高興今年能正式在桃園設立據點，並協助臺灣新創拓展國際市場。PnP至今已輔導超過20家臺灣新創團隊，透過企業、創投與學研合作持續推動臺灣創新生態圈發展，未來也將延續動能，協助臺灣孕育下一家具國際競爭力的「獨角獸企業」。

青年局指出，本次博覽會以「八方匯聚 × 新創齊飛」為主軸，集結120組團隊及100位投資與企業代表，並與全球知名加速器 Plug and Play 合作舉辦「Plug and Play Taiwan Taoyuan Deeptech Expo」，展現桃園新創鏈結全球的強勁動能。青年局補充，桃園的創業支持鏈已逐步成形，從校園育成、國際鏈結到今年成立的 A8 桃園智慧產業加速器，皆成功將 AI、智慧製造與國際新創資源導入在地。市府未來將持續強化跨領域協作與全球交流，吸引更多人才與投資匯聚桃園，打造更具競爭力的青年創業生態圈。