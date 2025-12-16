桃園青創博覽會國際動能擴張 打造跨域合作新舞台

cnews195251216a08

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／桃園報導

桃園是臺灣發展最快速的城市之一，被定位為新興城市，具有年輕城市特質，也是航空城所在地、「亞洲．矽谷」計劃的重要城市。近年桃園政府透過「TFP桃園青創博覽會」逐步建立完整的創業支持環境。市府持續整合育成輔導、資源媒合與跨域交流，讓不同階段的創業者能在桃園找到展示成果與接觸市場的舞台。歷屆活動也吸引眾多青創品牌與創業青年參與，逐漸形成桃園青年創業的重要年度指標。

桃園青創博覽會的成果不僅反映在活動規模，更體現在創業能量的累積。從地方品牌拓展通路、科技新創取得企業合作，到文化、餐飲與設計團隊在活動中找到轉型契機，許多案例都顯示桃園正在形成更具活力的創業環境。對參展團隊而言，博覽會不只是單次曝光，而是開啟市場接觸與後續合作的重要平台。

今年博覽會的一大亮點，是與國際知名加速器Plug and Play合作舉辦的「Plug and Play Taiwan Taoyuan Deeptech Expo」。Plug and Play於2024年正式在桃園虎頭山創新園區設立據點，並與桃園市政府攜手推動新創加速與國際鏈結。其加入，使桃園在青年創業支持之外，進一步取得國際加速器的資源挹注，也讓更多臺灣團隊能在在地獲得與海外科技企業、投資者交流的機會。

桃園市長張善政指出，隨著Plug and Play的落地，桃園希望能透過更多國際合作，讓青年創業者在城市中就能接觸全球市場與技術趨勢。本屆博覽會匯集來自國內外的創業團隊、企業與投資者參與，呈現桃園在新創生態系的擴張軌跡，也讓城市在青年創業支持的基礎上，逐漸建立面向國際的創新能量。

青年局表示，桃園近年逐步強化創業支持鏈結，包括育成基地、加速器計畫與跨領域合作，並將 AI、智慧製造、文化創意等領域帶入城市創業生態。在Plug and Play的國際資源加持下，桃園的青創博覽會不僅是展會，更成為新創團隊接觸全球網絡的入口。未來市府將持續提升創業環境，吸引更多人才與投資在桃園匯聚，打造更具競爭力的青年創業城市。

