桃園青創博覽會 一展新創動能

桃園市政府主辦的「2025桃園青創博覽會」，9日在桃園會展中心登場，串聯北台灣7大城市、8個國家新創團隊與國際加速器網絡與會，市長張善政（左六）期盼帶動國際青創能量。（呂筱蟬攝）

桃園市政府主辦的「西元2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」9日在桃園會展中心登場，博覽會串聯了北台灣7大城市、8個國家新創團隊與國際加速器網絡，超過120組新創團隊及100位投資人與企業代表共襄盛舉，並與全球知名加速器Plug and Play共同舉辦成果發表會，展現台灣新創走向全球動能。

市長張善政表示，這是自從今年初Plug and Play在桃園落腳以後第1次舉辦的大型博覽會，除台灣以外還有7個國家展示青創成果，Plug and Play能夠帶動的不只是桃園也不只是台灣，而是變成鄰近國家的青創基地，舉辦青創博覽會可以說是跨出成功的第一步。

今年活動匯集來自台灣、新加坡、印度、韓國、泰國、印尼、法國及宏都拉斯等國家新創團隊，本屆AI主題尤為突出，近40組參展團隊涵蓋智慧醫療、製造自動化、永續科技與行銷科技等領域。

其中A8桃園智慧產業加速器團隊宸祿科技股份有限公司以影像融合與AI病灶分析技術備受矚目；入選Plug and Play的摩絡人工智慧股份有限公司、科穎達股份有限公司與富據智能科技股份有限公司等團隊，同時也是桃園青創基地及加速器的培育成果，展現桃園在智慧製造、超穎光學、水域AI安全監測等科技領域的實力。

桃市青年局長侯佳齡表示，桃園的創業支持鏈正逐步完備，從校園育成、在地加速到國際鏈結，今年A8桃園智慧產業加速器的成立，更成功將AI、智慧製造及國際新創資源導入在地，不僅協助新創進行場域驗證，也為整體創新生態系注入強大加速動能。